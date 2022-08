Indra Collini: „Wir wollen unbedingt das vierte Mandat“

Werbung

NÖN: Im letzten Jahr ist viel passiert, lange hatte uns Corona im Griff, jetzt die Teuerungswelle aufgrund des Ukraine-Krieges, auch Corona ist noch nicht vorbei. Wo sehen Sie aktuell die wichtigste Aufgabe der Politik?

Indra Collini: Wir sehen, dass das Thema leistbares Leben den Menschen am meisten unter den Nägeln brennt. Die Politik ist aber viel zu stark mit sich selbst beschäftig, anstatt wirklich nachhaltige Lösungen auf den Weg zu bringen. Denn wir müssen auch die Energieversorgung für die Zukunft aufstellen. Und da sehe ich wenig.

Foto: Marschik

Der Landtag hat aber erst vor Kurzem einstimmig ein Entlastungspaket beschlossen. Auch die NEOS haben mitgestimmt.

Collini: Wir waren nicht nur mit dabei, sondern wir haben schon vor drei Landtagssitzungen unsere ersten Anträge eingebracht, um treffsicher jenen zu helfen, die es am dringendsten brauchen. Die ÖVP hat drei Landtagssitzungen verstreichen lassen und hat uns vertröstet auf den September. Das Paket ist jetzt da. Wir haben zugestimmt, obwohl wir viele Punkte kritisch sehen. Warum haben wir zugestimmt? Weil ich der Meinung bin, dass die Verunsicherung der Menschen in der Zwischenzeit schon so groß ist. Und weil sowohl Bundes- als auch Landesregierung nicht gut darin sind, hier gut und klar zu kommunizieren, und es Antworten braucht.

Wie müsste man Ihrer Meinung nach kommunizieren?

Collini: Man muss der Bevölkerung klar sagen, dass es ein schwieriger Herbst ist, der vor uns steht, und dass der Staat nicht in einer Vollkaskomentalität jede Teuerung absichern wird können. Man muss den Menschen auch sagen, dass das Thema Sparen für alle Betroffenen wichtig ist. Und ich vermisse, dass die Politik beginnt, bei sich selbst zu sparen. Hätten wir die Parteienförderung die letzten fünf Jahre nicht erhöht, hätten wir alleine in dieser Legislaturperiode 25 Millionen Euro mehr im Budget.

NEOS-NÖ-Chefin Indra Collini Foto: Marschik

Stichwort nachhaltige Lösung zur Energieversorgung. Wäre es da nicht an der Zeit, auch über das noch mögliche Donaukraftwerk Hainburg wieder nachzudenken?

Collini: Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die letzten Naturreservate darf man nicht verbauen, das ist auch nicht nachhaltig. Wir wollen ja unseren Kindern einen guten Ort hinterlassen.

In Niederösterreich betreiben Sie mit den NEOS sehr aktive Oppositionspolitik. Dennoch liegen Sie laut der letzten NÖN-Umfrage bei rund sechs Prozent. Bundesweit werden die NEOS auf elf Prozent geschätzt. Warum hinken Sie im Land hinterher?

Collini: Umfragen sind Momentaufnahmen, die Frage ist ja immer, was man dann am Wahltag auf den Boden bringt. Es gibt jetzt eine große Chance für das Land, weil die Absolute der ÖVP fallen wird. Hier wollen wir größere Veränderungen und Erneuerungsschritte voranbringen.

Was ist das Ziel der NEOS für die Landtagswahl 2023?

Collini: Unser Ziel ist es zu wachsen (Anm.: 2018 erreichten die NEOS 5,2 Prozent). Wir wollen unbedingt das vierte Mandat und den Klubstatus erreichen. Dann haben wir mehr Handlungsspielraum.

Foto: Marschik

Zuletzt haben Sie verstärkt mit der SPÖ und der FPÖ zusammengearbeitet. Nie aber mit den Grünen. Warum?

Collini: Mit der SPÖ haben wir in den letzten Jahren gesehen, da hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit bei Sachthemen ergeben, vor allen beim Ausbau der Kinderbetreuung und bei bildungspolitischen Themen. In der Bildung und bei der Entlastung sehen wir auch Schnittmengen mit der FPÖ, obwohl uns bei der Weltanschauung Welten trennen. Eine Enttäuschung sind die Grünen, weil wir da wiederholt seit Beginn versucht haben, eine Zusammenarbeit zu suchen. Die ist vonseiten der Grünen einfach nicht möglich. Keine Zusammenarbeit gibt es leider mit der ÖVP.

Sie gelten als heftige Kritikerin von Johanna Mikl-Leitner. Nennen Sie einen Punkt, den die Landeshauptfrau gut macht.

Collini: Sie führt ihre ÖVP mit starker Leadership. Sie hat die Partei sicher gut im Griff, nicht nur im Land, sondern auch im Bund. Ich würde mir aber wünschen, dass sie ihren Einfluss im Bund mehr geltend macht.