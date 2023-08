Schulsachen im Preischeck: Wo sind Stifte, Hefte & Co am günstigsten?

2.215 Euro haben Eltern in Niederösterreich im Schuljahr 2020/2021 durchschnittlich für den Schulbesuch ihrer Kinder ausgegeben. Das ergab eine österreichweite Schulkostenstudie der Arbeiterkammer (AK) im Jahr 2021. Berücksichtigt wurden etwa die Kosten für Schulartikel, Exkursionen, Schulschikurse und andere Ausgaben, die im Laufe eines Schuljahres anfallen. Auch für das kommende Schuljahr plant die AK gemeinsam mit dem Forschungsinstitut SORA eine aktuelle Schulkostenstudie. Seit 1. Juli können Eltern in ganz Österreich ein Jahr lang notieren, welche Schulkosten zu welchem Zweck angefallen sind. Die ausgefüllten Online-Formulare werden nach einem Jahr ausgewertet und analysiert und so kommt dann ein neuer Durchschnittswert zustande.

Da im vergangenen Jahr sämtliche Kosten, etwa in den Bereichen Lebensmittel, Energie, Papier oder Tourismus, stark gestiegen sind, ist davon auszugehen, dass auch die Schulkosten im Vergleich zum Schuljahr 2020/2021 mehr geworden sind. Alleine der Schulbeginn kann für Familien mit einem eher niedrigen Haushaltseinkommen zur Herausforderung werden. Die Kinder brauchen neue Materialien, Schreibartikel und, wenn sie ihre Schullaufbahn erst starten, auch eine neue Schultasche, einen Handarbeitskoffer und mehr. Je nachdem wo die Schulartikel gekauft werden und ob man sich für Markenprodukte entscheidet oder nicht, kosten Schultaschen, Hefte oder Buntstifte unterschiedlich viel.

Um die Preisspanne bei Schulartikel besser einordnen zu können, hat sich die NÖN fünf Schulartikel, nämlich eine Schultasche, eine Füllfeder, eine 24er Packung Buntstifte, ein liniertes A4 Heft und einen Klebestift (UHU Stic), herausgepickt. Von diesen fünf Artikel wurde bei Müller, Libro, Pagro und auf Amazon der jeweils höchste und niedrigste Preis zum Vergleich ausfindig gemacht.

Die teuerste Schultasche gibt es online

Auch beim Diskonter findet man Schultaschen-Sets im Wert von 119 Euro. Foto: Katrin Schinewitz

Die Eltern der Erstklässlerinnen und Erstklässler haben neben Schreib- und Schulartikeln heuer auch eine neue Schultasche auf der Einkaufsliste stehen. Auch Schülerinnen und Schüler, die von der Volksschule in die Sekundarstufe wechseln oder im September bereits mit einer weiterführenden Schule starten, wollen oft eine neue Schultasche zum Schulwechsel. Beim Preisvergleich fällt auf: Wem ein gewöhnlicher Schulrucksack reicht, kann beispielsweise bei Pagro um 29,99 Euro einen erwerben. Gerade jedoch in der Volksschule (bei der ersten Schultasche) legen viele Eltern Wert auf eine ergonomische Schultasche. Die Preisspanne reicht hier von circa 100 Euro bis 288,90 auf Amazon. Kauft man auf speziellen Websites, direkt bei den Firmen, liegt die Preisgrenze noch höher.

So teuer bzw. günstig ist es in den einzelnen Geschäften und beim Online-Riesen:

Müller: Schulrucksack von Walker um 44,99 Euro bis ergonomisches Schultaschenset von Schneiders um 279,99 Euro

Libro: Schultasche von oxybag um 99,99 Euro - Schultasche von scooli um 149,99 Euro

Pagro: Schulrucksack von Walker um 29,99 Euro - Schultaschenset von oxybag um 119,99 Euro

Amazon: Einfacher Schulrucksack von Neusky um 33,26 Euro - ergonomisches Schultaschenset von ergobag um 288,90 Euro

Die billigste Füllfeder kostet 3,35 Euro

Die teuerste Füllfeder bei Müller kostet 28,50 Euro und stammt von der Marke Lamy. Foto: Katrin Schinewitz

Auf Amazon ist die Preisspanne bekanntlich groß. Das ergab auch die NÖN-Recherche. Mit 2.399 Euro findet man hier eindeutig die teuerste Füllfeder, die wohl kaum für den Schulunterricht notwendig ist. Im Handel reicht die Preisspanne von etwa 3,50 Euro bis 30 Euro. Mit 3,35 Euro ist man bei Müller knapp am billigsten. Eine klassische Füllfeder, wie etwa von Pelikan, gibt es in allen Geschäften zwischen zehn und 20 Euro zu erwerben.

Müller: 3,35 Euro von Schneider - 28,50 Euro von Lamy

Libro: 3,45 Euro von novooo - 18,89 Euro von Pelikan

Pagro: 3,45 Euro von novooo - 28,49 Euro von Lamy

Amazon: 3,88 Euro von Manyo - 2.399 Euro von Montblanc

Buntstifte: Pagro und Libro setzen auf Billigprodukte von novooo

Jolly, Faber Castell, Pelikan oder Stabilo. Stifte dieser Marken werden seit Jahren zu Schulbeginn gekauft. Foto: Katrin Schinewitz

Auch bei den Buntstiften driften die Preise auseinander. Eine 24er-Packung Buntstifte erhält man bei Libro oder Pagro etwa um 3,99 Euro von der Marke novooo. Die Produkte von novooo sind auch bei anderen Produkten im Vergleich oft die billigsten. Wem die Qualität der Stifte wichtig ist, der wird statt Billigmarken eher auf die Stifte von Jolly oder Faber Castell setzen. Ein Set mit 24 Jolly-Stiften kostet rund 25 Euro. Auf Amazon liegt die Preisgrenze auch bei den Buntstiften mit 64,99 Euro wesentlich höher als im regulären Handel.

Müller: 4,79 Euro von Faber Castell - 24,99 Euro von Jolly

Libro: 3,99 von novooo - 22,99 Euro von Jolly

Pagro: 3,99 Euro von novooo - 25,99 von Jolly

Amazon: 4,72 Euro von Pelikan - 64,99 Euro von Koh-I-Noor

Die meisten A4 Hefte mit 20 Blatt kosten 1,89 Euro

Ein Produkt mit weniger Auswahlmöglichkeiten: Schulhefte. Foto: Katrin Schinewitz

A4 liniert 20 Blatt mit Rand. Ziel der NÖN-Recherche war es, die Preise für genau dieses Heft zu vergleichen. Das Ergebnis: Bei Heften ist die Preisspanne wesentlich kleiner als bei anderen Produkten. Bei Müller, Libro und Pagro kosten die meisten 20 Blatt Hefte im Format A4 genau 1,89 Euro. Auf Amazon findet man hauptsächlich Mehrfachpackungen mit unterschiedlichen Preisen und Größen. Einzelne Hefte sind dort eher schwierig zu finden.

Müller: Aktion: Alle 20 A4 Blatt Hefte kosten 1,89 Euro

Libro: Aktion: Alle 20 A4 Blatt Hefte kosten 1,89 Euro

Pagro: 1,89 Euro von novooo - 3,29 Euro von Ursus

Amazon: 0,50 Euro von Staufen Linea - 2,29 Euro von Kartenkaufrausch.de

Klebestifte: Uhu-Stic wird am häufigsten angeboten

Bei den Klebestiften wird zwischen Marken, Größe und Gewicht unterschieden. Foto: Katrin Schinewitz

Den gelben Klebestift „UHU Stic“ findet man sowohl in allen Regalen im Handel als auch online. Alternativen gibt es beispielsweise bei Müller und Pagro von den Marken Heckmann oder novooo. Diese sind oft um mehr als einen Euro billiger. Schaut man auf das Sortiment, macht es trotzdem den Anschein, als ob der klassische „UHU Stic“ nach wie vor der Bestseller wäre.

Müller: 0,79 Euro von Heckmann - Aktion 1,79 Euro statt 2,09 Euro von UHU Stic

Libro: 2,29 Euro von UHU Stic

Pagro: 0,95 Euro von novooo - 2,69 Euro von UHU Stic

Amazon: nur in Mehrfachpackungen verfügbar

Insgesamt ergab der NÖN-Preischeck, dass die Preisangebote für Schulartikel bei den Handelsketten Müller, Libro und Pagro recht ähnlich sind. In allen Geschäften findet man einerseits billigere Produkte, wie etwa von der Marke novooo, und andererseits teurere Schulartikel von bekannten Marken wie Jolly, Pelikan oder Lamy. Die Preisspanne ist vor allem auf Amazon groß. Dort finden sich neben Klassikern unter den Schulartikel auch immer wieder Ausreißer, die nicht für Schülerinnen und Schüler geeignet sind.

Land und Bund bieten finanzielle Hilfen zum Schulstart

Dass ein Schuleinkauf sehr teuer werden kann, wissen auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter. Sowohl das Land Niederösterreich als auch der Bund greifen Familien mit Schulkindern zu Schulbeginn finanziell unter die Arme. Das Schulstartgeld aus dem Familienministerium beträgt 105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind im Alter von sechs bis 15 Jahren. Dieses wird automatisch mit der Familienbeihilfe mitüberwiesen und jährlich an die Inflation angepasst. In diesem Jahr wird die Unterstützungszahlung erstmals im August statt im September überwiesen.

Seit vergangenem Jahr gibt es auch vom Land Niederösterreich eine Entlastungsmaßnahme für Familien mit Schulkindern. Das „blaugelbe Schulstartgeld“ beträgt 100 Euro für jede Schülerin und jeden Schüler in Niederösterreich und kann ab 16. August auf der Webseite des Landes Niederösterreich beantragt werden (die NÖN berichtete). Nach dem Landtagsbeschluss zum Schulstartgeld 2023 äußerten sich vor allem die niederösterreichischen NEOS kritisch dazu. Die Maßnahme sei „sozial einfach nicht treffsicher“, da finanzstarke Familien genauso viel Unterstützung bekommen wie Familien oder alleinerziehende Elternteile in Not.

Neben den beiden Schulstartgeldern gibt es außerdem das Projekt „Schulstartklar!“, das sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler in Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfehaushalten richtet. Dabei erhalten betroffene Haushalte Gutscheine im Wert von 150 Euro für alle Libro- und Pagro-Filialen in Österreich. Finanziert werden die Gutscheine für den Schulartikeleinkauf aus Mitteln des Sozialministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+).