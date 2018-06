Erstmals oblag es Ludwig Schleritzko (ÖVP) als zuständigem Landesrat, gemeinsam mit NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl Bilanz über das Jahr 2017 der heimischen Bahngesellschaft zu ziehen. Und die fiel positiv aus: So verzeichneten die NÖVOG-Angebote, darunter die Waldviertelbahn, die Schneebergbahn und die „Wunderwiese“ in Puchberg am Schneeberg, 1.098.300 Fahrgäste.

Allein die Mariazellerbahn zählte im Jahr 2017 530.000 Fahrgäste – ein Plus von drei Prozent gegenüber 2016. Besonders erfreulich sei, dass 98 Prozent der Fahrgäste die Bahn weiterempfehlen würden, so Schleritzko. Generell würden die Fahrgastbefragungen der NÖVOG eine hohe Zufriedenheit bescheinigen.

Aber es gebe auch immer wieder Verbesserungsvorschläge, die man dann versuche, umzusetzen. Für die Sommersaison erwarten sich Schleritzko und Stindl Zuwächse bei den Fahrgastzahlen, etwa mit dem neuen Carts-Angebot in Puchberg am Schneeberg.