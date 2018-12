Der Wachstumsvorsprung der österreichischen Wirtschaft gegenüber dem EU-Raum und Deutschland kann auch in der Phase des Überschreitens des Konjunkturhöhepunktes gehalten werden. Die hohe Auslastung und die gute Auftragslage der Betriebe sorgen nach wie vor für deutliche Personalaufstockungen. Diese Entwicklung führt auch Ende November zu sehr erfreulichen Arbeitsmarktdaten in NÖ:

 Starker Beschäftigungsanstieg (+11.000 od. 1,9% auf 627.000, geschätzt).

 Arbeitslosigkeit auf breiter Ebene rückläufig (-7,2%).

 Niedrigste November-Arbeitslosenquote (7,2%, geschätzt) seit sechs Jahren.

 Deutlich unter dem Vorjahresniveau liegende Jugendarbeitslosigkeit (-462 od. -8,8%).

 Weitere Entspannung bei den über 50-Jährigen (-705 od. -3,6%) und Langzeitarbeitslosen (-21,3%).

 Kräftiges Plus an gemeldeten offenen Stellen (+1.346 od. 15,4%) und Lehrstellen (+154 od. 30%).

„Das AMS NÖ nutzt die gute Konjunktur, um unsere KundInnen wieder schnell auf einen Arbeitsplatz zu vermitteln. So ist es auch gelungen, die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen deutlich zu reduzieren. Ende November waren mit 4.793 um 462 oder 8,8% weniger Personen im Alter bis 25 Jahre vorgemerkt, als im November des Vorjahres. Um diese Gruppe bestmöglich zu unterstützen, haben das AMS NÖ und das Land NÖ gemeinsam die Ausbildungsgarantie für junge Menschen gestartet. Damit garantieren wir jedem und jeder Jugendlichen einen Ausbildungsplatz“ erklärt AMS NÖ-Chef Sven Hergovich.

49.009 Arbeitslose im November

In Niederösterreich waren Ende November 49.009 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 3.812 Personen oder 7,2% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte in den Hilfsberufen (-667 Personen), den Fremdenverkehrsberufen (-508) sowie den Metall- und Elektroberufen (-490) verzeichnet werden.

In Summe sind Ende November 59.149 Menschen entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungsmaßnahmen des AMS NÖ, um 7,5% weniger als im Vorjahr. Die (geschätzte) Arbeitslosenquote im November 2018 sank in Niederösterreich gegenüber dem Vorjahr um 0,7%-Pkte. auf 7,2% (Österreich: 7,6%) und somit etwa auf das Niveau von vor sechs Jahren.

Männer profitieren stärker

Männer profitieren von der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung nach wie vor stärker (-2.739 od. -9,5%) als Frauen (-1.073 od. -4,5%).

Bei InländerInnen geht die Arbeitslosigkeit um 8,2% (auf 38.902), bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um 3,1% (auf 10.107) zurück.

Bei den Älteren (50plus) konnte die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 3,6% (-705) auf 18.833 und bei den Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen um 1,9% (-282) auf 14.754 gesenkt werden.