Jährlich präsentiert der österreichische Leitbetrieb seine aktuellen Innovationen auf der "ICE Totally Gaming" in London, der größten Glücksspielmesse der Welt, und gibt einen Ausblick auf die 2018er-Bilanz.

Im Bereich des knapp 5.000 m² großen Novomatic-Messestandes in London wurde von diversen Spielen über Hightech-Casinoequipment, System- und Cash-Management-Lösungen, Arcade- und Pub-Produkten bis hin zu Sportwetten, Online, Mobile und Social Gaming alles geboten. "Wir decken alle Branchensegmente ab“, ließ Vorstandsvorsitzender Harald Neumann nicht unerwähnt. „Als Produzent und Betreiber von Gaming-Technologie haben wir hier auf der Messe die Möglichkeit, neue Produkte in unseren eigenen Glücksspieleinrichtungen und in verschiedenen Märkten zu testen sowie zu optimieren.“

Gemeinsam mit Technik-Vorstand Thomas Graf gab Neumann traditionell auch eine erste Einschätzung über das Geschäftsjahr 2018 ab. Die gesamte Novomatic-Gruppe (Novomatic AG sowie die Schweizer Gesellschaften ACE Casino Holding AG und Novo Swiss AG) erwartet einen addierten Umsatz in Höhe von 5 Milliarden Euro (2017 waren es 4,9 Milliarden Euro).

Aktueller Schwerpunkt liegt auf den Sportwetten

Für das laufende Geschäftsjahr setzt der Konzern insbesondere auf das Thema Sportwetten. Da verfolge man eine internationale Expansionsstrategie und plane, die schon bestehende starke Position in Europa auszubauen. Zeitgleich sollen die Aktivitäten in den USA erweitert werden.

Vorstandsvorsitzender Harald Neumann und Technik-Vorstand Thomas Graf präsentierten in London aktuelle Innovationen. | NOVOMATIC/Thomas Meyer Photography

Mit der Anwendung von biometrischen Daten in der Gaming-Branche setze Novomatic zudem neue Trends im Bereich des Kundenkomforts und der Spielsuchtpräventionsmaßnahmen, betonte Neumann. Aktuell ist die patentierte Technologie schon in Europa bei Glücksspielgeräten im Einsatz. "Wir sind damit einer der ersten Gaming-Technologiekonzerne weltweit, der die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, ein biometrisch basiertes Zutritts- und Zahlungssystem einzuführen."

Die Novomatic-Gruppe zählt durch zahlreiche Akquisitionen knapp 300 Beteiligungen, deshalb "werden wir 2019 den Fokus auf die Konsolidierung sowie eine Steigerung der Synergien zwischen den Unternehmen legen“, blickt Neumann in die Zukunft.