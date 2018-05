Auch Regionalverband für neue Autobahn im Waldviertel .

Nach jahrelanger Diskussion werden die Pläne für eine Waldviertelautobahn konkreter: "Die Region und das Land Niederösterreich sagen Ja zur Europaspange, welche den Norden des Landes besser an das europäische Verkehrsnetz anschließen soll", sagte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Mittwoch.