Bankenobmann winkt ab: „Wohnraumfinanzierung ist kein Risikothema“

Niederösterreichische Häuslbauer und Wohnungskäufer mit variabel verzinsten Immo-Krediten hatten seit Juli 2022 vermutlich viele schlaflose Nächte. Der Grund: Die bisher neun Leitzins-Erhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihre Auswirkungen auf Kreditzinssätze. Während die Euro-Wächter mit diesen Zinserhöhungen die Inflation und Teuerung bekämpfen wollen, steigen automatisch auch die Kreditraten vieler Immo-Kreditnehmer, die sich für einen variabel verzinsten Kredit entschieden haben. Manche zahlen doppelt soviel wie zum Abschluss und birgt existentielle Sprengkraft.

Wie die NÖN berichtete, schossen sich angesichts einer aufklaffenden „Zinsschere“, hohe Kreditzinsen und niedrige Sparzinsen, nicht nur Konsumentenschützer sondern auch die Regierung auf die Banken ein. Der VKI soll im Rahmen einer Verbandsklage prüfen, ob hier „unzulässige Geschäftspraktiken“ vorliegen.

Der heimische Bankensektor, auch die NÖ-Banken, gaben sich wortkarg zu der VKI-Verbandsklage und wollten die Vorwürfe von Minister Rauch gegenüber der NÖN in der Vorwürfe nicht kommentieren. Ihr Bundesspartenobmann, Willibald Cernko, auch Erste Bank Group-Chef, rückte aus, und stellte „kundenindividuelle Lösungen“ für Kreditnehmer in Schwierigkeiten in Aussicht.

Am Mittwoch präsentieren nun Bankenobmann Cernko an der Seite von Finanzminister Magnus Brunner „präventive“ Maßnahmen, um den „Härtefällen" unter Kreditnehmern entgegenzukommen. Ein generelles Problem bei Immokrediten - wie medial und öffentlich breit gewälzt wird - sieht Cernko aber nicht. „Wenn wir uns die Zahlen und Fakten ansehen, sehen wir heute in unseren Daten nicht, dass eine Vielzahl von österreichischen Haushalten droht, zusammenzubrechen“, so Cernko. Den Banken sei jedoch bewusst, dass viele weitere Belastungen wie Energie, Lebensmittel und Co. derzeit auf die Haushalte einwirken.

Konkret wollen die Banken bei privaten Haushalten, die Schwierigkeiten haben, 12 Monate lang auf Mahnspesen verzichten und keine Verzugszinsen verrechnen. „Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, der Druck herausnimmt“. Darüberhinaus stellt Cernko Laufzeitverlängerungen und Stundungen in Aussicht. „Mit dem Paket wird es gelingen, den Menschen die Sorgen um ihr Eigenheim zu nehmen und Verbesserungen herzustellen“, ist sich Cernko sicher.

Die Banken planen außerdem die Dotierung eines Fördertopf im hohen zweistelligen Millionenbereich, um speziell Jungfamilien mit Zinszuschüssen für Wohnfinanzierungen zu unterstützen.

Um für mehr Transparen und Wettbewerb zu sorgen, sollen heimische Banken künftig ihre Anlage- und Sparkonditionen bei der Österreichischen Nationalbank (OeNB) in eine öffentliche einsehbare Plattform einmelden. Das wurde mit der Regierung vereinbart.

Finanzminister Magnus Brunner kündigte wiederum eine Neuauflage der Bundesschatzanleihen, also festverzinste Staatsanleihen für Private. „Aufgrund des derzeit hohen Zinsumfeldes ist das eine sichere Sparform und gute Alternative zum Sparbuch“, so Brunner. Die Staatsanleihen sorgen auch für mehr Wettbewerb für Bankkunden.

Einen Zinsdeckel, wie etwa von der SPÖ gefordert, lehnt Brunner ab. „Das ist kartellrechtlich nicht möglich und würde auch für massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten sorgen“, so Brunner. Das habe man letztlich in Italien gesehen.