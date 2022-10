Unternehmen will hoch hinaus mit Holz

Werbung

Der höchste Holz-Aussichtsturm der Welt überblickt den Wörthersee. Der 100 Meter hohe Turm namens Pyramidenkogel ist seit seiner Fertigstellung 2013 ein beliebtes Ausflugsziel in Kärnten. Die anspruchsvolle Holzkonstruktion dafür stammt aus Ober-Grafendorf südlich von St. Pölten.

Individuelle Großbauten aus Holz sind die Kernkompetenz der Rubner-Gruppe. Gewachsen aus traditionellen Holzbaubetrieben in Österreich und Italien, zählt Rubner Holzbau heute zu den führenden Holzbauexperten in Europa. Der Standort in Ober-Grafendorf ist seit mehr als 15 Jahren Teil der Rubner-Gruppe und einer von vier Produktionsorten.

Der Spezialist für Spezielles aus Holz

Hier spezialisiert man sich auf die Produktion von Brettschichtholz sowie Wand- und Dachelementen. Mehrgeschossiger Holzbau und Sonderkonstruktionen gehören zu den Schwerpunkten.

Keine Massenfertigung, betont man bei Rubner. Anspruchsvoller Ingenieurbau für Prestigeobjekte spornt die insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter an, und das an mehreren Standorten in Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich. Firmensitz ist in Brixen, Südtirol.

Dass bei der Rubner-Gruppe immer Holz im Vordergrund steht, ist logisch. Als einzig nachwachsendes Baumaterial überzeugt Holz nicht nur durch Leichtigkeit, Robustheit und natürliche Feuchteregulation, der Baustoff sorgt außerdem für ein gesundes Raumklima und fungiert als CO2-Speicher entlastend für das Klima.

Für den Aussichtsturm Pyramidenkogel wurden insgesamt 500 Kubikmeter Lärchenverbundholz verarbeitet. Foto: Rubner

Holz erfüllt sämtliche Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz. Diese Qualitäten wurden bereits beim sechsgeschossigen Wohnbau „Walden 48“ in zentraler Lage in Berlin oder bei einer Studentenwohnanlage, mit vorgefertigten Gebäudefassaden in Holzrahmenbauweise im deutschen Bochum genutzt.

Der Aussichtsturm Pyramidenkogel in Keutschach am Wörthersee ist ein Prestige-Projekt, das sich sehen lassen kann. Rubner Holzbau Ober-Grafendorf produzierte dafür rund 500 Kubikmeter Brettschichtholz und 1.000 Quadratmeter Brettsperrholz. Die Montage erfolgte innerhalb von kürzester Zeit. Die werkseitige Vorfertigung der Holzbauelemente (Dach-, Wand und Fassadenelemente) am Standort Ober-Grafendorf ermöglicht die Lieferung großer Kapazitäten, eine verkürzte Rohbauzeit sowie optimale Einhaltung von Kosten- und Terminen. Außerdem begünstigt der hohe Vorfertigungsgrad den raschen Austausch bestehender Fassaden bei energetischen Sanierungen. Ein Beispiel für vorgefertigte Dachelemente aus dem Hause Rubner findet sich in Tulln. 25.000 der gesamt 30.000 Quadratmeter Hallenfläche des Messegeländes in Tulln sind von Rubner Dachelementen überdacht.

Von Europa in die ganze Welt

Die Leidenschaft für Holz, gepaart mit Handschlagqualität, macht Rubner zu einem der führenden Holzbauexperten Europas. Aber auch am anderen Ende der Welt kann man sich von der Holz-Expertise überzeugen. 2018 wurde ein Meilenstein in der Firmengeschichte erreicht – und ein Bauwerk in Australien errichtet. Für die Marrickville Bibliothek in Sydney wurden 54 runde Säulen aus Holz hergestellt, Rubner lieferte außerdem die komplexe Hybridlösung aus Stahl und Holz.

Komplexe Konstruktion für Down Under

Ebenfalls in Australien stellt der Holzbau-Experte gerade unter Beweis, dass er sich mit Großprojekten bestens auskennt. Der drittgrößte Fischmarkt der Welt, ansässig in Sydney, benötigt ein neues Dach. Das wellenförmige Dach über dem neuen „Sydney Fish Market“ wird eine Gesamtfläche von 65.000 Quadratmetern haben und 2024 fertig sein. 1.600 Kubikmeter Brettschichtholz aus Fichte, 150 Tonnen Stahl und das gebündelte Know-how von Rubner Holzbau sind nötig, um die spektakuläre Dachkonstruktion umzusetzen. Die soll noch dazu den Tourismus und die Fischindustrie in Sydney gleichermaßen ankurbeln. Komplexe Projekte kann Rubner Holzbau einfach.

Aber zurück nach Niederösterreich: Ein weiteres aktuelles Projekt der Firma Rubner befindet sich in Ober-Grafendorf, nur zwei Kilometer vom Produktionsstandort entfernt in der Siedlungsstraße. Ein Vorzeigeprojekt für nachhaltigen und leistbaren Holzbau soll das sein.

In vier Baukörpern entstehen hier gemeinsam mit Alpenland und der Strabag 80 Wohneinheiten in vier Häusern in modularer Holzhybridbauweise.

Die Hälfte der Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen wird im kommenden Frühjahr fertig und einzugsbereit sein. Die Gebäudekerne bestehen aus Betonfertigteilen, die Decken sowie Innen- und Außenwände sind aus Holzmodulen. Passenderweise entsteht die Wohnhausanlage auf dem Grundstück einer ehemaligen Tischlerei.

