Heimische Erdbeersaison steht in den Startlöchern

In Niederösterreich gibt es rund 100 Erdbeerbäuerinnen und Erdbeerbauern. Auf einer Fläche von etwa 500 Hektar, und somit der größten Erdbeeranbaufläche in ganz Österreich, bauen sie jedes Jahr ihre Erdbeeren an. „Da es sich bei Erdbeeren um eine sogenannte 'kurzfristige Kultur' handelt, ändert sich die Größe der Anbaufläche jährlich um einige Hektar“, erklärt Josef Rögner, Obstbauer aus dem Bezirk Mistelbach und Obstbauberater bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Laut Rögner hat mit diesem Wochenende in einigen Gegenden sowohl die Freilandernte als auch der Verkauf heimischer Erdbeeren gestartet.

Frostprobleme, mit denen etwa die Marillenbauern in den letzten Wochen zu kämpfen hatten, sind bei den Erdbeeren etwas leichter abzuwenden. „Mit Vlies oder Frostberegnung kann man die Erdbeeren gut schützen. Da Erdbeeren am Boden wachsen und es somit wärmer haben, sind sie weniger stark vom Frost betroffen“, so Rögner. Laut einer Aussendung der AMA-Marketing seien die Voraussetzungen für die diesjährige Erdbeersaison, trotz einigen Frostvorfällen, gut. „Die Regenfälle der letzten Wochen sorgten für eine gute Wasserverfügbarkeit, die kühle Witterung förderte eine gute Pflanzenversorgung, was für schöne Fruchtgrößen mit gutem Aroma gesorgt hat“, heißt es in der Aussendung.

Heimische Erdbeeren ersetzten bald die Importware

Außerdem greifen viele Erdbeerbauern für die frühe Saison verstärkt auf den Anbau in Tunnels zurück. So auch die Familie Wunderlich. Mit dem Wochenende und somit noch rechtzeitig eine Woche vor Muttertag öffnete ihr Erdbeerhaus bei Stockerau das erste Mal in der neuen Saison seine Pforten. „Der Regen, den wir in den letzten Wochen hatten, war generell für die Landwirtschaft sehr gut“, meint Erdbeerbäuerin Elfriede Wunderlich.

Elfriede und Franz Wunderlich freuen sich auf den Saisonstart. Foto: Wunderlich

Wie es in kühleren Gegenden mit der diesjährigen Erdbeersaison laufen wird und wann beispielsweise die ersten Beeren im Waldviertel pflückreif sein werden, sei noch nicht absehbar. Auf jeden Fall werden die Verkaufsstände aber auch im Waldviertel früher als die Erdbeerfelder öffnen, denn diese werden anfangs mit Erdbeeren aus dem Stockerauer Becken bestückt sein. Und natürlich kann sich alles auch noch ändern: „Bekommen wir plötzlich Temperaturen um die 30 Grad, dann holt die Natur alles sehr schnell wieder auf“, ist die Erdbeerbäuerin überzeugt. Die Zeit importierter Erdbeeren mit „weiter Anreise“ sei aber mit Sicherheit bald vorbei.