600 Jobs in 130 Berufen ausgeschrieben

Jährlich suchen die ÖBB rund 2.700 neue Mitarbeiter:innen in vielen verschiedenen Berufsgruppen. Dieser große Bedarf an neuen Kolleg:innen ergibt sich dadurch, dass in den nächsten fünf Jahren viele Mitarbeiter:innen ihre Pension antreten werden.

ÖBB CEO Andreas Matthä betont: „Der Generationenwechsel bei den ÖBB ist eine Herausforderung und zugleich eine riesige Chance für eine neue Eisenbahner:innen-Generation. Unsere Berufsvielfalt kann sich sehen lassen: Wir suchen Triebfahrzeugführer:innen, Zugbegleiter:innen, Buslenker:innen, Verschieber:innen und Fahrdienstleiter:innen und auch IT- und Technik-Spezialist:innen.

Zusätzlich suchen wir 600 neue Lehrlinge für 27 Lehrberufe mit Zukunft. So unterschiedlich unsere vielen Berufsbilder sind, haben sie eines gemeinsam: Jeder Job bei den ÖBB ist sicher, krisenfit und gut fürs Klima.”

Aktuell sind auf der ÖBB-Jobplattform karriere.oebb.at über 600 Stellen ausgeschrieben. CEO Andreas Matthä ruft zur Bewerbung auf: „Wir freuen uns auf viele engagierte Menschen. Bringt mit uns die Zukunft auf Schiene. Gemeinsam entwickeln wir das Mobilitätssystem von morgen.”

130 vielfältige Berufsgruppen

Die ÖBB sind ein Unternehmen mit langer Tradition und gleichzeitig viel Zukunft – und das merkt man auch an der Vielfalt der Jobs. In 130 Berufsgruppen – von Lehrlingen über Facharbeiter:innen bis zu Akademiker:innen – werden in ganz Österreich neue Mitarbeiter:innen aufgenommen.

Aktuell suchen die ÖBB beispielsweise 350 Triebfahrzeugführer:innen, die Personen und Güter sicher und pünktlich von A nach B bringen. Für den Neu- und Umbau der Bahnhöfe zu kundenfreundlichen Mobilitätsdrehscheiben werden Bautechniker:innen und Elektrotechniker:innen gesucht. Und natürlich spielt die Digitalisierung bei den ÖBB eine große Rolle. Deshalb halb sind IT-Fachkräfte, wie beispielsweise Programmierer:innen für den ÖBB Ticketshop, besonders gefragt.

ÖBB sind unter den Top-Arbeitgebern Österreichs

Die ÖBB werden ihrem Ruf als attraktive Arbeitgeber gerecht, weil sie Rahmenbedingungen schaffen, die den Lebensumständen ihrer Mitarbeiter:innen entsprechen. Dabei steht die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besonders im Mittelpunkt – und das nicht erst seit der Pandemie. Daher gibt es bei den ÖBB je nach konkretem Einsatzgebiet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten.

Vielfältige Kinderbetreuungsangebote (vom MINT-Kindergarten bis zur Ferienbetreuung oder Nannies, die schnell einspringen können) stehen ebenso zur Verfügung wie ÖBB Ferienhäuser, günstige ÖBB-Reiseangebote sowie ein ÖBB-eigenes Wohnungsservice. Neu ist das sogenannte Job-Sharing, bei dem sich zwei Teilzeit-Kolleg:innen eine (Führungs-)Position teilen.

Außerdem profitieren ÖBB Mitarbeiter:innen von den umfangreichen und modernen Aus- und Weiterbildungsprogrammen, zahlreichen Auf- und Umstiegschancen innerhalb des Konzerns sowie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement.