Wie Autos brauchen auch Bahnstrecken ein regelmäßiges „Service“. Die ÖBB führen daher auf der Kamptalbahn Instandhaltungsarbeiten durch, um auch weiterhin einen reibungslosen Zugverkehr sicherzustellen. Die Hauptarbeiten finden im Bereich zwischen Schönberg - Sigmundsherberg statt, wo in erster Linie Schwellen getauscht und der Korrosionsschutz erneuert werden. Ein Schienenersatzverkehr wird für alle Züge zwischen Schönberg und Sigmundsherberg von 7. April abends bis 11. April eingerichtet. Einzelne Verbindungen werden bereits ab Krems an der Donau bzw. Hadersdorf am Kamp im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

Schienenersatzverkehr von 7. April abends bis 11. April

Um die Arbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum abwickeln zu können, ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Schönberg und Sigmundsherberg von 7. April – beginnend mit dem letzten Zug von Schönberg nach Sigmundsherberg mit Abfahrt um 20:24 Uhr – bis einschließlich 11. April erforderlich. Für wenige Ausnahmen muss der Schienenersatzverkehr bis Hadersdorf am Kamp bzw. Krems an der Donau ausgedehnt werden.

Diese Busse sind mit der Aufschrift „Schienenersatzverkehr“ gekennzeichnet. Reisende mit Fahrrädern können die Busse des Schienenersatzverkehrs aus beförderungstechnischen Gründen nicht benützen. Ein Fahrkartenverkauf findet in den Bussen des Schienenersatzverkehres nur dann statt, wenn keine derartige Kaufmöglichkeit in der angefahrenen Bahnstation möglich ist.

Haltestellen des Schienenersatzverkehrs:

Bahnhof Bushaltestelle Krems an der Donau Bahnhofvorplatz nordseitig Bussteig E1 Rohrendorf Rohrendorf b. Krems Bahnhaltestelle (Bundesstraße) Gedersdorf Gedersdorf Kremser Straße 21 Hadersdorf am Kamp Bahnhofvorplatz !!! Gobelsburg Gobelsburg Kriegerdenkmal Langenlois Langenlois Bahnhaltestelle (Johann-Kargl-Straße) Zöbing Zöbing/Kamp Ortsmitte / B34 Schönberg am Kamp Schönberg/Kamp Bahnhof / B34 Stiefern Abzweigung Bahnhaltestelle / B34 Altenhof Altenhof/Kamp Ort Plank am Kamp Plank am Kamp Bahnhof / B34 Buchberg Buchberg/Kamp / Abzweigung Bahnhaltestelle Gars-Thunau Gars am Kamp Hauptplatz Kamegg Kamegg Ortsmitte Stallegg Stallegg Brücke Rosenburg Rosenburg am Kamp Bahnhof Horn Bahnhofvorplatz Breiteneich bei Horn Breiteneich bei Horn Ortsmitte Sigmundsherberg Bahnhofvorplatz

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können.