Mit dem Frühjahr werden die Sonnenstrahlen intensiver und die Außentemperaturen klettern wieder in die Höhe. Zu dieser Zeit starten auch die ÖBB traditionell ihren Frühjahrsputz mir der Grundreinigung an österreichweit rund 1.000 Bahnhöfen und Haltestellen. Alleine in Niederösterreich geschieht dies an 330 Bahnhöfen Dabei wird eine Bodenfläche von insgesamt ca. 845.000 m2 gründlich gereinigt wird – das entspricht in etwa 118 Fußballfeldern – sowie zusätzlich noch einmal 11 Fußballfelder in Form von rund 78.500 m2 Glasflächen.

Im Mittelpunkt dieser Aktion steht nicht nur die Entfernung des Winterschmutzes, wie Verunreinigungen, Kies und Staub, auch etwaige Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden werden von den österreichweit rund 500 Reinigungsspezialisten der ÖBB aufwendig entfernt. Zudem ist das Frühjahr die perfekte Zeit um auch die Uhren an den Bahnhöfen und die zahlreichen Infotafeln zu reinigen.

Besonderes Augenmerk auf Reinigung und Desinfizierung kritischer Stellen

Im Zeichen der Pandemie wird im Bahnhofsbereich heuer das Augenmerk besonders auf die Reinigung und Desinfizierung der kritischen Stellen gelegt. Dabei liegt der Fokus auf Kontaktstellen und Gegenständen, die von mehreren Personen bewusst oder unbewusst berührt werden. Dazu zählen österreichweit:

Knapp 3 Mio. m 2 Boden

Boden 234.000 m2 Glasflächen

Über 600 Lifte

Über 140 Rolltreppen

Rund 16.500 Laufmeter Sitzbänke

Knapp 80.000 Laufmeter Handläufe

Fast 51.200 Treppen

Über 6.000 Abfallbehälter

Knapp 1.200 Schließfächer

Das oberste Ziel ist die Verschleppung von Bakterien und Viren weitgehend einzudämmen. Weitere Beispiele für diese kritischen Stellen sind Tür- und Schrankgriffe, Tischoberflächen oder Ablageflächen sowie Handläufe.

Der Winter geht, der Frühling kommt

Zum Wechsel der Jahreszeiten fällt nicht nur der Frühjahrsputz an. Auch die vielen Geräte und Anlagen, mit denen wir die Bahn winterfit gemacht haben, müssen wieder gereinigt, gewartet und bis zum nächsten Winter eingelagert werden. Beispielsweise werden die schienengebundenen Schneepflüge und Schneefräsen zur Inspektion und Wartung in ÖBB-eigene Werkstätten überstellt. Auch die Schutzbauten werden zur Erhebung von Schäden wie Lawinenverbauungen, Schutz vor Schlammlawinen und Muren in den kommenden Monaten vom Boden oder aus der Luft überprüft und erforderlichenfalls Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt.