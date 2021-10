Nach 15 Jahren in diversen Regierungsprogrammen wird am 26. Oktober das österreichweite Öffi-Klimaticket Realität. Nach „guten und konstruktiven Verhandlungen“ zwischen Bund, Verkehrsverbund Ostregion (VOR) und den Parteien ÖVP, SPÖ und Grüne sind auch die Bundesländer Niederösterreich, Wien und Burgenland beim bundesweiten Klimaticket mit dabei. In der Ostregion werden zusätzlich zwei neue regionale Jahresticket-Varianten (siehe Details) vom VOR angeboten.

Eine Einigung war Mitte August nach über 40 Verhandlungsrunden zwischen den Verhandlungsparteien überhaupt nicht absehbar. Kurz vor Vorverkaufsstart ging es nun schnell. „Ich glaube, man sieht mir an, wie sehr ich mich freue“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der Präsentation der Einigung letzten Donnerstag. Das Klimaticket sei eines ihrer Herzensprojekte, zu keinem anderen Projekt sei sie so viel gefragt worden wie zu dem Klimaticket. „Die Menschen warten darauf“, sagt Gewessler und betont: „Man bekommt verdammt viel für sein Geld.“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und die Ostregion haben sich kurz vor Start des bundesweiten Öffi-Klimaticket doch noch geeinigt. APA/Roland Schlager

Es wurde zwar kein „1-2-3-Ticket“ (Anm: ein Euro pro Tag für ein Bundesland, zwei Euro für zwei Bundesländer, drei Euro für ganz Österreich), wie ursprünglich von der Ressortchefin geplant. Die meisten Pendlerinnen und Pendler sparen sich dennoch massiv viel Geld mit den Tickets. Sie sollen auch Auto-Pendlern den Umstieg auf die Öffentlichen schmackhaft machen und so helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und das Klima zu schonen.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht von einem „Freudentag“ nach intensiven und langen Verhandlungen um Preise und von der „größten Tarifreform“ in der Ostregion seit vielen Jahrzehnten. „Ja, wir sind angelangt. Für Pendlerinnen und Pendler nach Wien bringt das eine Preisreduktion bis zu 61 Prozent bei der Jahreskarte“, sagt Mikl-Leitner. Die Ostregion sei damit die einzige Region Österreichs, wo alle Stufen auf einmal eingeführt werden. In anderen Bundesländern wie Kärnten werde noch an einem Regionalticket gearbeitet.

Landesrat & Klimaticket Schleritzko: „Rechne mit mehreren 10.000 Umsteigern“

Mit dem günstigen Öffi-Ticket sei aber nur ein Etappenziel erreicht: „Es nützt ein billiges Ticket nichts, wenn das Angebot nicht stimmt“, sagt die Landeshauptfrau und betont, dass Angebot und Infrastruktur ausgebaut werden müssen. Nach Einführung der Tickets brauche es ein Monitoring, um die Nachfrage zu beobachten.

Für bestehende VOR-Jahreskartenbesitzer bestehe kein Handlungsbedarf: Sie bekommen eine Info und eine Einladung zu einer Schnupperaktion zugesandt, heißt es vom VOR.