Teuerung treibt auch in NÖ die Öffi-Nutzung an

Werbung

Klagelieder trällern derzeit viele NÖ-Pendler. Entlang der Weststrecke und Südbahn sind vor allem Fernreisezüge überfüllt und verspätet. Ohne Platzreservierung wurden Passagiere „aus Sicherheitsgründen“ sogar wieder aus dem Waggon bugsiert. Das Gästevolumen im Fernverkehr war im April um zehn Prozent höher als im Rekordjahr 2019, auf der Weststrecke sogar um 14 Prozent, so die ÖBB.

Grund für den Öffi-Boom ist nicht nur der Erfolg der im Oktober 2021 eingeführten Klimatickets, mit denen allein in NÖ rund 65.000 Menschen die Öffis so günstig wie noch nie nutzen können. Auch die stetige Verteuerung von Sprit und Co. und die Einführung des flächendeckenden Wiener Parkpickerls mit 1. März „bekehren“ immer mehr Landsleute vom Pkw zu den Öffis.

Angesichts steigender Preise in allen Lebensbereichen sei es wichtig, ein stabil günstiges und verlässliches Angebot für die Menschen in Niederösterreich zu stellen, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Schließlich pendeln tagtäglich 270.000 Menschen in NÖ, um ihre Arbeit zu verrichten. Sie spielen eine wertschöpfende Rolle für die Ost-Region und Wirtschaft.

Dass es mit billigen Tarifen im Öffi-Verkehr allein aber nicht getan ist, hat Schleritzko mit seinen Amtskollegen bereits vor der Einführung der Klimatickets an die Wand gemalt: „Es muss auch besser und bequemer werden. Was es braucht, ist der konsequente Ausbau des Angebotes.“ Wie etwa neues Zugmaterial mit mehr Plätzen, aber auch weiterhin Investitionen in die Infrastruktur.

Ludwig Schleritzko: „Es muss besser und bequemer werden.“ Foto: NLK

Einiges an Ausbau steht jedenfalls im ÖBB-Rahmenplan 2022-2027: von der Erneuerung der Wiener Stammstrecke mit höherer Zugdichte, viergleisigem Ausbau der Südbahn bis Mödling bis hin zum Ausbau der Franz-Josefs-Bahn mit Direktanbindung von Horn – über 18 Milliarden werden in die Bahn-Infrastruktur investiert. Bis 2030 wollen die ÖBB die Sitzplatzkapazitäten um 30 Prozent erhöhen und schaffen etwa neue Doppelstockzüge an.

VCÖ: Öffi-Angebot wird oft untergeschätzt

Die Klimatickets seien nicht „schuld“ an den übervollen Zügen, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). „Wir haben uns durch die Lockdowns an leere Züge gewöhnt. Aber volle Züge hat es schon 2019 gegeben.“ Generell sei die Nachfrage nach Bahn und Bus deutlich gestiegen. „Mit dem Ukraine-Krieg und steigenden Spritpreisen sind die Öffis noch billiger und attraktiver geworden.“

Umso wichtiger sei der rasche Ausbau der Öffi-Infrastruktur auch in NÖ. Dem öffentlichen Verkehr in NÖ stellt der VCÖ aber ein gutes Zeugnis aus. In den letzten 15 Jahren sei viel investiert und verbessert worden, nicht nur entlang der Weststrecke in einer Dichte „in Schweizer Qualität“, sondern auch etwa im Waldviertel. „Viele schätzen das Angebot schlechter ein, als es ist“, ist Gratzer überzeugt. Er empfiehlt regelmäßig nach verbesserten Verbindungen Ausschau zu halten – mithilfe von Apps der VOR, ÖBB oder Wegfinder.

Flexiblere Arbeitszeiten und mehr Teilzeit erfordern gute Verbindungen, am besten im Halbstundentakt auf den Hauptlinien. Mobilitätsprojekte wie „LISA“ mit elf Weinviertler Gemeinden, wo Linienverkehr mit (E-Auto-)Sharing-Angeboten, Leihfahrrad-Verleih und Anruf-Sammeltaxis verknüpft wird, sind die Zukunft. „Das alles erleichtert den Umstieg vom Auto auf die Öffis“, so Gratzer.