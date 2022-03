Comeback der Nachtgastronomie: „Die Vorfreude ist riesengroß“

Am 5. März fallen die Corona-Einschränkungen für die Wirtschaft. Insbesondere für die Nachtgastronomie ist damit ein großes Aufatmen verbunden. Denn diese Branche war seit Beginn der Pandemie in Summe mehr als ein ganzes Jahr (59 Wochen) geschlossen.

Zuletzt hatten die allermeisten Bars, Tanzlokale, Diskotheken oder Clubs am 21. November 2021 geöffnet, also vor knapp vier Monaten. Aktuell gibt es rund 500 Beschäftigte in 255 Unternehmen der Nachtgastronomie in Niederösterreich. Ende 2019, also vor Beginn der Krise, waren es 270 Arbeitgeber mit 612 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Zahl der Betriebe als auch der Mitarbeiter ist also im Zuge der Krise deutlich zurückgegangen.

Danninger: „Comeback der höheren Eigenverantwortung“

„Die Maßnahmen der Pandemie-Bekämpfung der vergangenen zwei Jahre waren immer eine Abwägungsfrage zwischen medizinischen Notwendigkeiten und Freiheitseingriffen für Unternehmer und Bevölkerung. Die milderen Krankheitsverläufe rechtfertigen die Aufhebung aller Maßnahmen, die unsere Wirtschaft betreffen“, sagte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) bei einem gemeinsamen Betriebsbesuch mit Gastronomie-Fachgruppen-Obmann Mario Pulker in der Diskothek La Boom in St. Pölten.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Gastronomieobmann Mario Pulker besuchten Carina Rabl (Geschäftsführerin), Carina Bugl (Marketing) und Simon Mayrhofer (Geschäftsführer) von der Diskothek La Boom in St. Pölten. Dort freut man sich schon sehr auf die bevorstehende Öffnung am Samstag. Foto: NLK Burchhart

„Die Infektionszahlen bleiben aber weiterhin hoch, die Pandemie ist leider noch immer nicht vorbei. Daher läutet der 5. März nicht nur das Comeback der unternehmerischen Freiheit, sondern auch das Comeback der höheren Eigenverantwortung ein“, meint Danninger. Es bleibe deshalb auch nach dem 5. März sinnvoll, bei Menschenansammlungen eine FFP2-Maske zu tragen. Es sei aber gut und richtig nach so langer Zeit endlich die Nachtgastronomie in Niederösterreich wieder zu öffnen.

Nachtgastronomie hofft auf Treue der Gäste

Gastronomie-Fachgruppen-Obmann Mario Pulker meint dazu: „Nach zwei Jahren Pandemie kehrt nun endlich auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Nachtgastronomie wieder die Normalität zurück und sie können wieder ihrer Arbeit nachgehen und vernünftig wirtschaften.“

Der Konkurrenzdruck werde aber gleich zu Beginn hoch. Denn zahlreiche Vereine würden ihre Zeltfeste nachholen wollen und so mit den Nachtgastronomen in Konkurrenz treten. „Hier hoffen wir auf die Solidarität unserer Gäste, dass sie uns und unseren Teams nach so langer Zeit wieder die Treue halten“, sagt Pulker.

Carina Rabl und Simon Mayrhofer, Geschäftsführer der Diskothek La Boom in St. Pölten meinten gemeinsam mit Carina Bugl, zuständig für das Marketing des Clubs: „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder für unsere Gäste da sein dürfen. Am 5. März geht’s wieder los. Die Vorbuchungen sind sehr vielversprechend. Die Vorfreude ist riesengroß.“