Wirtinnen und Wirte aus Niederösterreich trafen sich auf Einladung von Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) mit Gastro-Fachgruppen-Obmann Mario Pulker zum „Wirte-Gipfel“ im St. Pöltner Landhaus. Die geladenen NÖ-Gastronomen zeigten sich laut Presseaussendung optimistisch und in Vorfreude auf die geplante Gastro-Öffnung am 19. Mai und forderten "praxistaugliche Öffnungsschritte".

Es gebe genug Anfragen, wo Leute große Partys feiern wollen, sagt Dietmar Schöner vom Gasthaus Riedl-Schöner in Mank (Bezirk Melk). "Das geht leider jetzt im ersten Öffnungsschritt noch nicht und da müssen wir bei unseren Gästen auch um Verständnis werben. Es geht beim Aufsperren ja auch darum, dass wir unsere Mitarbeiter und vor allem unsere Lehrlinge, die über ein halbes Jahr nichts machen konnten, wieder in Beschäftigung bringen."

Wirtshaus als sicheres, soziales Umfeld

Für Landesrat Danninger und Wirte-Obmann Pulker stehen die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an oberster Stelle. "Das Wichtigste ist den Gästen jetzt die Sicherheit vor Ansteckungen zu nehmen. Das Wirtshaus kann Gästen ein kontrolliertes Umfeld bieten, wo soziale Kontakte unter strengen Auflagen sicher stattfinden können", sagt Danninger. Die Herausforderungen durch die Öffnungsschritte und die Maßnahmen rund herum würden die Gastronomen ernst nehmen und auch umsetzen, ist sich Danninger sicher.

Pulker appellierte an die Gastro-Betriebe, die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen – sobald diese vorliegen – in allen Details zu erfüllen. "Ich bin mir sicher, dass sich viele niederösterreichische Wirtshäuser rasch wieder erholen werden. Es wurden viele Förderungen in den letzten Monaten ausbezahlt, aber es war auch notwendig.“ Die Testung in den Betrieben werde eine große Herausforderung, glaubt Pulker. Er setze sich hier für eine zentrale Beschaffung der Test-Kits durch den Bund ein. Der Regelfall müsse sein, dass die Mehrheit der Gäste bereits getestet in die Lokale kommen und lediglich die Laufkundschaft werde in den Gaststätten getestet.

Dass Kulinarik und die Wirtshauskultur diesen Sommer einen großen Stellenwert in NÖ einnehmen wird, ist sich Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, sicher. "Hier setzen wir einen großen Schwerpunkt, weil Niederösterreich was Wein und Kulinarik angeht, besonders viel für seine Gäste zu bieten hat.“

Priorität: Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

Für Doris Schreiber von der „Waldschenke-Schreiber“ in Kurzschwarza (Bezirk Gmünd) sei entscheidend, "dass sich unsere Gäste bei uns sicher fühlen. Daher sind wir in der Branche sehr gut beraten ab 19. Mai Musterschüler zu sein, was die Einhaltung der Vorgaben des Bundes angeht.“ Auch für Andreas Frey vom Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ aus Maria Taferl (Bezirk Melk) steht die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an oberster Stelle: „Uns muss bewusst sein, dass man mit Argusaugen nach der Wiederöffnung auf die Wirtshäuser schauen wird. Daher werden wir in der Branche alle darauf achten müssen, die Vorgaben genau einzuhalten."

Den Wirten versprach Landesrat Danninger eine „Unterstützung bei ihren Comeback-Plänen“ und verwies auf eine Förderung von bis zu 100.000 Euro für Gastgeber, die in die Qualität des Angebotes investieren. Die Förderung startet ab 3. Mai. In Summe stehen dafür drei Millionen Euro zur Verfügung.