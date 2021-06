Das Forschungsinstitut Economica berechnete mittlerweile das dritte Mal den Einfluss der Raiffeisen Holding NÖ-Wien als größte, private Beteiligungsholding Österreichs mit ihren vier Geschäftsfeldern Agrar, Infrastruktur und Medien auf die heimische Wirtschaft. Economica erhob den ökonomischen Fußabdruck der Unternehmensgruppe und berechnete ihre wertschöpfende Bedeutung für die Region, ihre Rolle zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und ihren fiskalischen Beitrag. "Von der stabilisierenden Wirkung der Raiffeisen Holding NÖ-Wien in der Region habe viele Unternehmen profitiert", resümiert Economica-Studienautorin Anna Kleissner.

Konkret zeigte sich, dass jeder 83. Euro, der in Wien und Niederösterreich im Jahr 2019 erwirtschaftet wurde, und jeder 125. Arbeitsplatz mittel- oder unmittelbar auf die Raiffeisen NÖ-Wien zurückzuführen sind. Zwei Arbeitsplätze in der Unternehmensgruppe sichern drei weitere in Österreich ab, sagt die Studienautorin. Im Jahr 2019 war die Raiffeisen Holding NÖ-Wien damit für 21.312 Arbeitsplätze mitverantwortlich - mehr als Mödling Einwohner zählt oder als in Straßenbau-, Architekturbüros oder Apotheke beschäftigt sind. Im Pandemiejahr 2020 sicherte die Gruppe in Summe 500 Jobs, davon wurden 50 neu geschaffen.

"Dieser Bericht bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auch in Zeiten der Pandemie vollkommen richtig liegen. Wir zählen zu den wesentlichen Stützen der Wirtschaft in dieser Region. Wir sehen keinen strategischen Korrekturbedarf", sagt der Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Erwin Hameseder. Der Bericht sei dabei kein Selbstzweck, sondern es gehe darum der Bevölkerung und auch der Politik messbar und nachvollziehbar zu berichten.

Mehr Wertschöpfung als österreichische Pharmabranche

Die gesamte Bruttowertschöpfung (BWS) der Gruppe betrug 2,3 Milliarden Euro, davon 1,4 Milliarden direkte Wertschöpfung (wie durch laufende Arbeitsprozesse, Produktion) und 0,9 Milliarden indirekte (wie etwa Bezug von Waren und Dienstleistungen von österreichischen Zulieferern) bzw. induzierte Effekte (der Konsum von Waren und Dienstleistungen durch Mitarbeiter der Unternehmensgruppe in Österreich). Die totale BWS liegt damit höher als die Wertschöpfung der gesamten Pharmabranche bzw. ist vergleichbar mit der Tiefbau-Branche. Alle Unternehmen von Raiffeisen NÖ-Wien stehen für einen Umsatz von mehr als 25 Milliarden Euro, wovon 7,6 Milliarden Euro durch Unternehmen mit Sitz in Österreich erwirtschaftet wird.

Die Investitionen gingen mit 277,1 Millionen Euro im Vorjahr zwar zurück (2019: 350,2 Millionen Euro), seien aber im 10 Jahres-Vergleich noch immer überdurchschnittlich hoch, sagt Kleissner von Economica.

An Steuern und Abgaben flossen von Raiffeisen NÖ-Wien im Berichtsjahr 2019 an Sozialversicherungen, Bund (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, etc), Länder und Gemeinden 838,4 Millionen Euro.

"Solidarität im Raiffeisen-Erbcode"

Als Konzernspitze für eine Bankengruppe und namhafte Unternehmen, die eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft spielen, sei es wichtig ein Mitspracherecht zu haben, sagt Hameseder. Neben den Unternehmensbeteiligungen haben auch die Kultur, soziale Einrichtungen und der Sport bei der Raiffeisen Holding einen hohen Stellenwert. "Solidarität, Subsidiarität und Regionalität ist in unserem Erbcode, das uns Friedrich Raiffeisen mitgegeben hat", sagt Hameseder. Im ersten Pandemiejahr habe man daher "intensiver als in den Jahren davor" auch punktuell unterstützt und Hilfe geleistet.

Im Ausblick auf laufende Jahr 2021 gibt sich Hameseder "vorsichtig optimistisch". "Wir liegen gottseidank sehr stabil, unsere Unternehmungen suchen Arbeitskräfte, bekommen sie teilweise aber nicht. Beim Umsatz sehe ich keinen Umbruch", sagt er. Auch die an die Wand gemalten "dramatischen Szenen" einer Pleitewelle sehe er bis dato nicht.

Digitalisierung und Klimaschutz als Chance

In Klimaschutz und CO2-entlastung zu investieren, sei vielleicht ein Kostenaufwand, aber daraus ergeben sich auch neue Chancen, sagt Hameseder. Die Digitalisierung werten Kleissner und Hameseder nicht als Arbeitsplatz-Killer, sondern als Wertschöpfungs-Chance.

Bei der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien will man bei internen Prozessen Kosten einsparen, aber nicht bei Arbeitsplätzen, so Hameseder. Es gehe zum Beispiel darum, die Servicierung zu digitalisieren, die Produktion soll aber vor Ort bleiben. Darauf lege die Raiffeisen Holding großen Wert. "Wir verfolgen die Head-Quarter-Strategie: Wir legen Wert darauf, dass die Zentrale, Wissenschaft und Forschung unserer Beteiligungen in Österreich sind", sagt Hameseder.

