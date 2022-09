Wertschöpfung: Raiffeisen NÖ-Wien überflügelte Vorkrisenniveau

Werbung

Bereits zum vierten Mal hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica den "ökonomischen Fußabdruck" der Raiffeisen NÖ-Wien samt ihren Unternehmensbeteiligungen im Bereich Banken, Finanz, Medien und Infrastruktur unter die Lupe genommen. Ziel der Untersuchung war es, die volks- und regionalwirtschaftliche sowie die fiskalische Bedeutung von Raiffeisen NÖ-Wien wissenschaftlich zu untersuchen.

"Diese Art Mehrwertbilanz ist kein Marketingtool, sondern dient als Indikator, Korrektiv und auch als Entscheidungsgrundlage, ob wir richtig liegen mit unserer Ausrichtung", sagt Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, bei der Präsentation des Wertschöpfungsbericht 2021 in der Raiffeisen-Zentrale in Wien.

Untersucht wurde in dem mehrmonatigen Prozess die direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung, die Beschäftigung sowie die Steuer- und Abgabenleistung für den laufenden Betrieb und für die Investitionen im Jahr 2021 der Unternehmensgruppe der Raiffeisen NÖ-Wien.

Wertschöpfung erreichte Allzeithoch

Trotz historisch hoher Sparquote in 2021, durch die weniger Geld in Wirtschaft und Konsum geflossen sei, war die gesamte Bruttowertschöpfung, also Lohne, Gehälter, Gewinn, Abschreibungen, mit 2,1 Milliarden Euro (entspricht 0,6 Prozent der heimischen Wertschöpfung) beachtlich, sagt Studienautorin Anna Kleissner von Economica.

Die unmittelbar in der Gruppe erzielte Wertschöpfung erreichte mit 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 ein Allzeithoch. Damit konnte der Gewinnrückgang der Unternehmen im Corona-Jahr 2020 mehr als aufgeholt werden. "Wir erkennen in den Unternehmen einen Wertschöpfungsanstieg um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegen bereits 4 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019", so Kleissner.

Ein "Raiffeisen NÖ-Wien-Job" sichert 1,3 weitere in der Region

Auch die Beschäftigungseffekte seien bemerkenswert: Ein Arbeitsplatz bei Raiffeisen NÖ-Wien sichere weitere 1,3 Arbeitsplätze in der Region. "Dieser Beschäftigungsmultiplikator von 2,27 zeigt, dass bei Zulieferern in der vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungskette mehr Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen werden als in der Gruppe selbst - das findet man kaum in anderen Branchen", sagt Kleissner. In 2021 beschäftigte die Gruppe rund 8.230 Mitarbeiter, davon waren 9 von 10 Vollzeitäquivalent-Arbeitsplätze. Damit liege man mehr als 10 Prozent über dem Österreich-Schnitt.

Mit 413 Millionen Euro flossen aus der Unternehmensgruppe so viele Steuern und Abgaben wie noch nie zuvor an den Fiskus. Das entspreche in etwa dem, was der Staat jährlich an Grundsteuer einhebt oder den doppelten NoVa-Steuereinnahmen.

Die Investitionssumme der Gruppe lag mit 280 Millionen etwas geringer als in 2019. Von fünf investierten Euro wurden vier Euro in der Region getätigt und an Wertschöpfung wirksam. Die Investitionen sollen in Zukunft zumindest stabil gehalten werden, sagt Hameseder. "Wir sind mehr als nur eine Bank. Wir begreifen uns seit über 130 Jahren als Unternehmen, das einen gesellschaftlichen Mehrwert für unsere Mitglieder und für die Regionen und das Land, in dem wir wirtschaften, liefern. Das ist unser genossenschaftlicher Auftrag."

Hameseder: "Hilfen müssen wieder erwirtschaftet werden"

In der Krise werden zwar Rufe nach fundamentaler Umstellung des Wirtschaftsmodell lauter, für Hameseder sei aber die ökosoziale Marktwirtschaft "der richtige Weg in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft." Der Ursprung der Krise liege jedenfalls nicht in der Wirtschaft, sondern ist Konsequenz von politischem Versagen auf internationaler Ebene.

Die aktuellen wirtschaftspolitischen Interventionen, also etwa die Anti-Teuerungsmaßnahmen des Staates, seien bestenfalls ein Hilfsmittel, um aktuelle Notsituationen überbrücken zu können, aber "nicht die abschließende Antwort auf die Krise", sagt der Obmann. "Eines muss uns klar sein: Geld, das jetzt ausgegeben wird, muss kurz und mittelfristig wieder erwirtschaftet werden." Die Wirtschaft brauche jetzt jedenfalls unbedingt Rechtssicherheit und Vertrauen.

Dass es in der Energiekrise wieder kurzfristige Überbrückungs- und Liquiditätshilfen speziell für KMU als "Fundament unserer Wirtschaft" geben wird, halte Hameseder für realistisch. Gleichzeitig warne er davor, mit einer Übergewinnsteuer längerfristig in das Marktgeschehen einzugreifen: Die Auswirkungen an den Börsen wären fatal. Nicht nur für die Unternehmen der Raiffeisen NÖ-Wien.