Förderung für Sonnenstrom wird reformiert

Mehr als 23.600 Anträge für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher gingen binnen den ersten fünf Minuten bei der staatlichen Bundesförderstelle OeMAG in der letzten Förderrunde am 18. Oktober ein.

Für eine regelrechte „Photovoltaik-Lust“ unter den NÖ-Landsleuten sorgt vor allem die Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, und die dadurch stark gestiegenen Strompreise. Die Nachfrage nach PV-Anlagen hat sich seit dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Der Ausbau liege derzeit doppelt so weit wie es der bundesweite Zielpfad vorsieht, sagen Experten. Bis 2030 will der Bund den Sonnenstrom auf 11 Terawattstunden (TWh) ausbauen, das Land NÖ will auf 3 TWh bzw. 200.000 PV-Anlagen aufrüsten. Aktuell erzeugen hierzulande 70.000 Anlagen, ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahr, Strom für 200.000 Haushalte.

Für viel Frust und Ärger, nicht nur bei NÖN-Leserinnen und -Lesern, sorgt hingegen das „Windhundprinzip“ à la „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ bei der OeMAG. Auf Facebook berichteten Förderwerber, dass sie zu dritt versucht haben, so schnell wie möglich ein Ticket zu ziehen, nachdem sie bei den Förderrunden davor zu langsam waren. Rund die Hälfte der bisher 130.000 NÖ-Förderwerber ging in vier letzten OeMAG-Förderrunden leer aus.

Unterstützung losgelöst von Förderstichtagen

Die Landesregierung und Wirtschaftskammer NÖ prangerten zuletzt das Fördermodell als „Online-Lotterie“ und „Spießrutenlauf“ an. Sie urgierten eine Reform der Förderung. Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) forderte etwa, dass für Kleinanlagen bis 20 Kilowatt Peak ein Prämiensystem mit Einmalzahlung eingeführt wird, die nach Einreichung der Rechnung für die PV-Anlage ausbezahlt wird.

So soll losgelöst von Förderstichtagen eine kontinuierliche Unterstützung aller geplanten PV-Projekte sichergestellt und eine Antragstellung im Nachhinein ermöglicht werden. Der NÖ-Landtag will diese Forderung mit einer Resolution am 17. November nochmals bekräftigen. „Besser wäre es, wenn jeder und jede, die sich eine PV-Anlage installiert, rückwirkend einen automatischen Bonus erhält. Das wäre eine echte Bürokratieerleichterung und ein Motivationsschub für die Energiewende,“ sagt Pernkopf.

Photovoltaik-Förderung wird zunehmend obsolet

Im Ministerium von Leonore Gewessler (Grüne) wird bereits an einer EU-konformen Reform des Fördersystems gearbeitet, bestätigt ein Experte. „Der Status quo ist für niemanden ein befriedigendes Ergebnis: weder für die Installateure, die Förderwerber noch das Ministerium.“ Derzeit suche quasi jeder um eine Förderung an: Jene mit fertiger Anlage am Dach bis hin zu PV-Aspiranten, die noch nicht einmal ein Angebot eingeholt haben. Der Andrang sei schon deshalb übertrieben, weil es an Installateuren und Material mangelt.

Künftig werde wohl die Fördersumme pro kWp abnehmen, um möglichst viele Photovoltaik-Erbauer bedienen zu können. Der aktuell hohe Ertrag für den eingespeisten Überschussstrom mache jedenfalls eine PV-Förderung zunehmend obsolet, so der Experte.