Das Land mit den meisten Jungbauern .

„Anlässlich des Tags der Jugend am 12. August wird der Fokus auf die heimischen Jungbäuerinnen und Jungbauern gelegt. Wir wollen sie an diesem Tag vor den Vorhang holen“, sagt NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek. In keinem anderen EU-Land sind die Landwirte nämlich so jung wie in Österreich.