Niederösterreich ist und bleibt wichtiger Hot-Spot, wenn es um die Versorgung mit heimischen Erdäpfeln geht.

„Über 5.000 Bauern sorgen dafür, dass wir das ganze Jahr über unsere Lieblingsbeilage, den Erdapfel, in bester Qualität auf den Teller bekommen. Daran hat sich auch heuer nichts geändert. Allerdings wurde uns durch die Trockenheit einmal mehr vor Augen geführt, dass es notwendig ist, uns Strategien für die Zukunft zu überlegen. Der Klimawandel ist auf unseren Feldern angekommen, und mit ihm neue Krankheiten und ein erhöhter Schädlingsdruck“, erklärt Landwirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Otto Auer.

In Österreich geht man von einer unterdurchschnittlichen Ernte in guter Qualität aus. „Es ist heuer sehr regionsabhängig. In manchen Gegenden waren bis Juli Niederschläge da, während andere Regionen von Beginn an mit starker Trockenheit zu kämpfen hatten. Einige Flächen werden von den Bauern auch bereits beregnet“, erklärt Franz Wanzenböck, Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau.