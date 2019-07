Der VCÖ fordert den raschen Ausbau und die Beschleunigung grenzüberschreitender Bahnverbindungen. Für Österreichs Tourismusregionen ergibt sich dadurch großes zusätzliches Potenzial. Zudem kann damit auch die Verkehrsbelastung auf den heimischen Transitrouten reduziert werden, betont der VCÖ.

"Die EU kann ihre Klimaziele nur erreichen, wenn auch bei den Geschäfts- und Urlaubsreisen der Anteil von Bahn und Bus stark steigt und deutlich weniger geflogen wird", stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.

Eine unlängst veröffentlichte Erhebung von Eurostat zeigt, dass die Österreicher 11,2 Prozent ihrer Reisen mit Übernachtung mit der Bahn machen. Spitzenreiter ist Frankreich mit 14,6 Prozent, knapp vor Deutschland mit 14,4 Prozent und Großbritannien mit 13,0 Prozent. Schlusslicht ist in der EU Griechenland mit 1,1 Prozent.

Grenzüberschreitende Öffis fördern

Der VCÖ sieht die nächste EU-Kommission gefordert, die Verbesserung der grenzüberschreitenden Bahnverbindungen zu einem Schwerpunkt ihrer Verkehrspolitik zu machen. "Jede EU-Hauptstadt und jede größere Stadt in der EU soll aus anderen Staaten optimal mit der Bahn erreichbar sein. Durch die Klimakrise wird die Nachfrage nach klimaverträglichen Reisen in Europa stark zunehmen", betont VCÖ-Experte Gansterer. Von Wien aus sind derzeit nur acht EU-Hauptstädte mit einer Direktverbindung erreichbar, so gibt es beispielsweise nach Brüssel, Paris oder Amsterdam keine Direktverbindung. Auch das Nachtzugangebot ist rasch auszubauen.

Schweizer würden mit Zug kommen

Für das Tourismusland Österreich ist eine starke Verbesserung des Bahnangebots in Europa eine große Chance. Beispielsweise hat eine im Juni veröffentlichte repräsentative Umfrage in der Schweiz gezeigt, dass 62 Prozent der Schweizer Bevölkerung bereit sind, Reisen mit dem Nachtzug zu machen. Als gewünschte Destination gaben 60 Prozent Deutschland an, 48 Prozent Italien und bereits an dritter Stelle 41 Prozent Österreich, macht der VCÖ aufmerksam.

Mehr autofreie Haushalte

"Die Zahl der autofreien Haushalte nimmt in den europäischen Städten zu. Damit die Tourismusregionen diese urbane Zielgruppe für sich gewinnen können, braucht es eine gute Anreisemöglichkeit mit der Bahn und vor Ort Busse, Anrufsammeltaxis, Fahrradverleih und gute Radverbindungen", stellt VCÖ-Experte Gansterer fest.

Auch die massive Verkehrsbelastung auf den Transitrouten, insbesondere am Brenner und auf der Tauernautobahn, ist mit verbesserten innereuropäische Bahnverbindungen zu reduzieren.

Weiteres interessantes Ergebnis der Eurostat-Studie: In immerhin 13 EU-Staaten werden mehr Reisen (mit Übernachtung) mit Bahn und Bus gemacht als mit dem Flugzeug. Österreich zählt knapp nicht dazu: 18,3 Prozent aller Reisen wurden mit dem Flugzeug gemacht, 17,5 Prozent mit Bahn und Bus.

VCÖ: Österreicher bei Bahnreisen im EU-Spitzenfeld (Anteil der Bahn an Reisen mit Übernachtung - Jahr 2017 (Daten veröffentlicht von Eurostat am 27. Juni 2019))

Frankreich: 14,6 Prozent

Deutschland: 14,4 Prozent

Großbritannien: 13,0 Prozent

Slowakei: 11,9 Prozent

Österreich: 11,2 Prozent

Schweden: 11,1 Prozent

Italien: 11,0 Prozent

Rumänien: 10,1 Prozent

Finnland: 9,2 Prozent

Dänemark: 8,8 Prozent

Niederlande: 8,4 Prozent

Polen: 7,4 Prozent

Ungarn: 6,9 Prozent

Luxemburg: 6,7 Prozent

Belgien: 6,6 Prozent

Tschechien: 6,3 Prozent

Spanien: 5,7 Prozent

Estland: 4,5 Prozent

Lettland: 3,7 Prozent

Irland: 3,3 Prozent

Portugal: 3,3 Prozent

Litauen: 2,8 Prozent

Bulgarien: 2,2 Prozent

Kroatien: 1,5 Prozent

Slowenien: 1,3 Prozent

Griechenland: 1,1 Prozent

EU28: 10,8 Prozent

Keine Bahn in Zypern und Malta

Quelle: Eurostat, VCÖ 2019