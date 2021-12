Land übernimmt Lackenhof und Hochkar zu 100 Prozent

Die FPÖ NÖ sprach in einer Aussendung am Freitagnachmittag von einem „Freudentag für die Skiregion Lackenhof am Ötscher“.

„Heute kann eine ganze Region aufatmen. Wir haben es geschafft. Die Ötscherlifte sind gerettet. Dem Pistenspaß im familienfreundlichen Lackenof steht nichts mehr im Weg. Heute ist ein Freudentag für die gesamte Region, für alle Betriebe, Familien und Arbeitnehmer, die am Skigebiet dranhängen. Es ist auch ein Freudentag für das Bundesland Niederösterreich, das sich nun ganz klar zum Erhalt und der Förderung des alpinen Skisports bekannt hat“, wurden Udo Landbauer (FPÖ Landespartei- und Landtags-Klubobmann) und FPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel in der Aussendung zitiert.

Landbauer ergänzte: „Ich möchte mich allen voran bei der Landeshauptfrau bedanken, die diesen vernünftigen Schritt möglich gemacht hat. Ein großes Dankeschön gilt ebenso den Kollegen der Sozialdemokratie, insbesondere LH-Stellvertreter Franz Schnabl, der mit uns Freiheitlichen gemeinsam unerbittlich für den Erhalt und Weiterbetrieb der Ötscherlifte gekämpft hat. Unser Einsatz hat Wirkung gezeigt. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Bürgern, die sich mit uns gemeinsam für den Erhalt der Skiregion eingesetzt und starkgemacht haben. So geht das echte Miteinander. Wir alle haben dafür Sorge getragen, dass auch in Zukunft unsere Kleinsten den Skispaß am Ötscher erleben können.“

NEOS: Kurzfristige Lösung ohne langfristige Wirkung

NEOS-Wirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber begrüßt die Notlösung zur Rettung des Skigebiets Lackenhof. Diese werde allerdings nur einen kurzfristigen Effekt haben.

„Die laufende Saison ist damit zwar im Sinne der Betriebe und Menschen vor Ort gerettet. Was aber fehlt ist ein langfristiger, nachhaltiger Plan. Letzten Endes wird nun viel Steuergeld für ein Problem fließen, das vom Land Niederösterreich über Jahre ignoriert wurde. Denn dass man 40 Prozent am Skigebiet hält, aber nicht weiß, dass Lackenhof in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, darf nicht passieren“, kritisierte Hofer-Gruber.

Das Land sei nun gefragt, proaktiv eine langfristige Lösung für den Sommer- und Wintertourismus zu entwerfen und nicht weiter zuzuwarten. „Eine Lösung kann auch sein, dass man die Geschäftsleute und die Menschen in der Region bei der Übernahme des Betriebs einbindet oder bei der Suche nach Investoren unterstützt.“