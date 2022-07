OMV sichert sich Gas-Pipeline-Kapazitäten für Österreich

Werbung

40 Terawattstunden Gas können im kommenden Gas-Jahr (Oktober 2022 – September 2023) zusätzlich zu den üblichen Transportmengen von der OMV nach Österreich gebracht werden. Die neu gewonnene Transportkapazität entspricht der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs und ermöglicht es der OMV somit, ihre Lieferverpflichtungen in Österreich erfüllen zu können.

„Das ist ein entscheidender Meilenstein in der Diversifizierung der Erdgasversorgung. Denn damit können wir das in Norwegen von uns selbst produzierte Gas, aber auch zugekaufte LNG-Mengen im Bedarfsfall nach Österreich bringen und unsere Kundinnen und Kunden zuverlässig versorgen“, sagt Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV AG. Übernahmepunkte für das Erdgas sind die Knoten Oberkappel in Oberösterreich (Pipeline aus Deutschland) und Arnoldstein in Kärnten (Pipeline aus Italien).

Erdgasspeicher ausreichend gefüllt

Auch beim Erdgas-Speicher gibt es laut der OMV bereits erhebliche Fortschritte. Durch das frühe und konsequente Einspeichern konnten Reserven geschaffen werden, welche zuverlässige Lieferungen an die Kundinnen und Kunden garantieren. „Die OMV-Speicher sind bereits beinahe zu 80 Prozent gefüllt“, heißt es in einer Aussendung.