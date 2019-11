Es klingt wie ein modernes Märchen aus der IT-Branche. Vor 25 Jahren gründete Jezz Bezos die Firma „Amazon“ in seiner Garage in Seattle, USA. Vom Onlinebuchladen hat sich das Unternehmen zum größten Onlinehändler der Welt entwickelt.

Auch in Österreich gibt es über 9.000 Online-Shops (Stand: 2017). Diese bringen Zusatzumsätze, heißt es in einer Studie des Instituts „KMU Forschung Austria“ (Auftrag: Wirtschaftskammer). Um diese weiter auszubauen, sei oft gezielteres Online-Marketing und ein höheres Budget notwendig, da die Konkurrenz online viel größer und internationaler sei als offline. Denn laut Studie kaufen immer mehr Konsumenten via Internet. 81 Prozent der befragten Einzelhändler stellen eine Bedrohung durch die aktuellen Entwicklungen im Online-Handel für den stationären Handel fest. Andererseits wiederum verkaufen immer mehr Einzelhandelsunternehmen online.

"Wertvolle Waren wurden bewusst falsch deklariert"

Im Internet-Einzelhandel haben Unternehmen im Jahr 2017 Jahresumsätze von 3,2 Milliarden Euro in Österreich erwirtschaftet. Auf bis zu zehn Prozent wird der Umsatz des Online-Handels in NÖ am Gesamtonlinehandel derzeit geschätzt, so Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer (WK) Niederösterreich. Zwei Drittel der Kunden in NÖ haben schon einmal online eingekauft, schätzt Kirnbauer.

Dass das Internet Teil des Alltags ist, zeigen auch neue Zahlen der Statistik Austria zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten: 73,3 Prozent der Niederösterreicher nutzen mehrmals täglich das Internet. 63,6 Prozent haben Waren oder Dienstleistungen in den letzten zwölf Monaten online eingekauft.

Im Bereich Internet-Handel stehe man vor allem beim Thema Gerechtigkeit vor Problemen, sagt Alexander Smuk, Obmann der Versand- und Internethändler. Ausländische Onlinehändler würden oft kaum Steuern auf Gewinne zahlen. „Diese werden meist durch geschickte Steuerkonstruktionen so verschoben, dass die tatsächliche Besteuerung möglichst gering ausfällt“, sagt Smuk. Die Sparte Handel fordere eine Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer Ebene etwa mittels einer digitalen Betriebsstätte.

Schon lange kämpft die WKNÖ zudem für ein vorzeitiges Aus der 22-Euro-Grenze bei Paketsendungen aus Drittstaaten in die EU. Pakete sind bei einem Warenwert bis 22 Euro von der Umsatzsteuer befreit. „Mehrere Stichproben haben ergeben, dass auch wertvollere Waren bewusst falsch deklariert werden, um die Umsatzsteuer zu vermeiden“, so Smuk.

Der Wegfall dieser Freigrenze ist zwar nun schon EU-weit beschlossen, aber erst auf die Einfuhr von Gegenständen nach dem 31. Dezember 2020 anzuwenden. Ein früheres Inkrafttreten ist, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, möglich.

Neue Ausbildungswege für Online-Handel

Die Branche reagiert auf die Beliebtheit des Online-Kaufs auch mit neuen Ausbildungsmöglichkeiten. So startete heuer an der Berufsschule Theresienfeld, Bezirk Wiener Neustadt-Land, der erste Jahrgang des neuen Lehrberufs „e-Commerce Kaufmann/-frau“. Die Schüler lernen dort Kompetenzen, die sie für die Arbeit im digitalen Handel benötigen.