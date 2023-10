Angst ums Bier: So steht es um den Hopfen in Niederösterreich

Neben Tee und Kaffee zählt Bier zu den am meisten konsumierten Getränken weltweit. Alleine in Österreich wurden im Vorjahr durchschnittlich knapp 102 Liter pro Kopf getrunken, nur in Tschechien ist der Verbrauch höher. Ein Forschungsteam rund um Martin Mozny von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn hat nun die Hopfenernten in den vergangenen knapp 50 Jahren genauer in Augenschein genommen und stellte anschließend eine beunruhigende Prognose.

Bis 2050 soll demnach der Ertrag des Bier-Grundstoffs Hopfen in den europäischen Anbaugebieten um bis zu 18 Prozent schrumpfen und bis zu einem Drittel weniger Alphasäuren enthalten, die für den klassisch bitteren Geschmack verantwortlich sind sowie die Haltbarkeit fördert. Bemerkbar macht sich diese Entwicklung bereits heute.

Unwetter, Hagelschlag und Hitze bedrohen den NÖ-Hopfen

Zwar sind die Hopfenanbaugebiete in Niederösterreich im Vergleich zu jenen in anderen EU-Ländern überschaubar, für regionale Bierbrauereien spielt ihr Ertrag dennoch eine tragende Rolle. So setzt etwa die Privatbrauerei Zwettl seit 300 Jahren auf regionale Produkte und bezieht nahezu den gesamten von ihnen benötigten Hopfen aus Niederösterreich. Im Vorjahr wurden im Waldviertel auf etwa 11,5 Hektar Fläche rund 19.100 Kilogramm Hopfen der Sorten Perle, Magnum, Tradition und Aurora für das Unternehmen geerntet.

Franz Bruckner zählt zu den Menschen, die das Traditionsunternehmen mit dem wichtigen Rohstoff versorgen. Der Landwirt ist einer von insgesamt fünf Hopfenbauern in Niederösterreich und kümmert sich auf einer Fläche von 1,5 Hektar um knapp 3.000 Stöcke. Den Großteil davon vertreibt er direkt an die Zwettler Brauerei, die übrigen Erträge gelangen zum „Mühlviertler Hopfen“, zu einer oberösterreichischen Hopfenbaugenossenschaft.

Die von ihm ausgebrachte Sorte Perle ist ein sogenannter Aromahopfen und spielt für das Bier eine zentrale Rolle. „Er ist zuständig für den Geschmack, für das Bittere, für die Schaumbildung, für die Feinporigkeit“, so der Landwirt. Die Pflanzen anzubauen, wird jedoch zu einer immer größeren Herausforderung. „Seit zwölf Jahren haben wir fast jährlich — außer heuer — durch starke Gewitter, oder manchmal sogar schon Unwetter, immer Hagelschlag dabei“, sagt Bruckner. Das führe zu Schäden an den Spitzen des Hopfensprosses, Ertragseinbußen von 30 bis 40 Prozent seien die Folge. Zusätzlich bringen die immer heißeren Sommer im sonst so gemäßigten Waldviertel die Hopfenbauern in Bedrängnis.

Der Hopfen benötigt ein gemäßigtes Klima, um zu wachsen und Ertrag zu bringen. Foto: Philipp Lipiarski, Philipp Lipiarski

Wenn die Temperaturen zu hoch sind, stellt die Pflanze das Wachstum ein und befindet sich in einer Art „Standby“-Modus. Auch Gießen helfe dann nur bedingt weiter. Die Dolden bleiben dann kleiner, was sich maßgeblich auf den Gewinn auswirkt. „Bei mir im Betrieb habe ich etwa ein Drittel weniger Ertrag“, so Bruckner. Der Hopfen bildet gleichzeitig weniger Alphasäuren. Darunter leidet schlussendlich der Geschmack.

Auch Kleinbrauereien bereitet der Klimawandel Kopfzerbrechen

Betroffen sind von diesen Entwicklungen nicht nur die Landwirte, die großen Traditionsbrauereien oder die unzähligen Biertrinkerinnen und Biertrinker im Land. Unter den etwa 90 in Niederösterreich beheimateten Bierproduzentinnen und -produzenten finden sich auch viele kleinere Unternehmen, die sich mit den europaweit rückläufigen Erträgen auseinandersetzen müssen. Wie etwa die Hopfenspinnerei, die den Großteil ihres Bio-Hopfens von jener Genossenschaft bezieht, die auch von Bruckner beliefert wird.

Inhaberin Evelyn Bäck beschäftigt sich bereits mit den vorhergesagten Entwicklungen: „Denn wenn, wie die Studie prognostiziert, etwa die Bitterstoffe mancher Hopfensorten auf Dauer abnehmen, wird man für die gleichen Bitterwerte im Bier naturgemäß größere Hopfenmengen benötigen. Wird mehr Hopfen durch Lieferverträge an Großbrauereien verkauft, bleibt für Kleinbrauereien weniger auf dem freien Markt übrig, wenn nicht gleichzeitig die Anbau-Kapazitäten ausgeweitet werden.“

Dennoch verweist sie auf eine entscheidende Stärke der kleineren Bierbraubetriebe: „Ansonsten haben wir als Kleinbrauerei zumindest den Vorteil, dass wir wesentlich einfacher variieren und beispielsweise andere Hopfensorten einsetzen können, wenn die eigentlich benötigte Sorte nicht verfügbar ist.“ In einer Industrie-Brauerei sehe das freilich ganz anders aus.

Zuversicht trotz Unwetter und Hitze

Wenngleich sich der Klimawandel bereits in den niederösterreichischen Anbaugebieten bemerkbar macht, zeigt sich die Zwettler Brauerei aktuell mit der Qualität und der Menge des Hopfenertrags zufrieden. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten arbeite man bereits an Strategien, um den widrigen Entwicklungen entgegenzutreten. So wurden neue, hitzebeständigere Hopfensorten ausgebracht, die nächstes Jahr zum ersten Mal geerntet werden können. Durch leichte Anpassungen bei der Rezeptur soll die neue Sorte bei den bekannten Bieren eingesetzt werden können, ohne das Aroma merklich zu verändern.

Auch Bruckner blickt trotz der schwierigen Umstände optimistisch in die Zukunft. „Ich bin Landwirt, ich bin ein Positivdenker“, so der Hopfen-Bauer. Er ergänzt: „Wir müssen uns nach der Natur richten und nicht die Natur nach uns, so wie wir uns das lange vorgestellt haben.“ Das sieht Bäck ähnlich: „Langfristig denke ich, dass sich der Hopfenbau an die Gegebenheiten anpassen wird. Es wird ja auch jetzt bereits in wärmeren Weltgegenden Hopfenbau betrieben.“