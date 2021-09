Robert Ziegler (54) wurde 1967 in Wien geboren. Nach einem Musikstudium begann er in den 1990er-Jahren seine journalistische Laufbahn. 1998 startete er im Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios Niederösterreich. Daraufhin war er jahrelang Chef vom Dienst für die Radio-Nachrichten bzw. "Niederösterreich heute". Ab 2005 moderierte er mehrere Jahre "Niederösterreich heute", 2010 wurde er stellvertretender Chefredakteur im Landesstudio Niederösterreich.

Im Jahr darauf trat er als bürgerlicher Betriebsrat in den ORF-Stiftungsrat ein. Seit 2012 fungierte Ziegler darüber hinaus als Bundesländer- und Landesstudio-Koordinator in der ORF-Generaldirektion. 2015 stieg er zum Chefredakteur des Landesstudios Niederösterreich auf, was entgegen den Vorstellungen der Redakteursversammlung geschah. Diese gab Ziegler in einer nicht bindenden Abstimmung lediglich sieben Stimmen, seiner Mitbewerberin Judith Weißenböck 16 Stimmen. Mit 1. Jänner 2022 übernimmt Ziegler als ORF-Landesdirektor für Niederösterreich.