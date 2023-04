NÖ Oster-Reisende zieht es in Thermen, Städte und ins Warme

Werbung

In Niederösterreichs Tourismusregionen ist die Ausflugssaison bereits angelaufen. Beliebte Ausflugsziele öffnen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher und locken mit frühlingshaften Angeboten. „Die Ausflugsziele sind sehr gut gebucht“, meint auch Gert Zaunbauer, Obmann der Freizeit- und Sportbetriebe in Niederösterreich. Er präzisiert: „Freizeit- und Tierparks, aber vor allem auch Reitställe und Golfplätze liegen bei den Gästen hoch im Kurs.“ Auch die Campingsaison in Niederösterreich starte bereits. „Zwar noch nicht im Zelt, aber im beheizten Wohnwagen“, so Zaunbauer.

Gert Zaunbauer: "Ausflugsziele über Ostern sehr gut gebucht." Foto: Gregor Nesvadba, Gregor Nesvadba

Die klassische Hotellerie freut sich ebenfalls über zahlreiche Ostergäste. „Die Buchungslage in Niederösterreich für die Osterferien ist zufriedenstellend, doch es gibt in allen Regionen noch Kapazitäten für kurzfristige Anfragen und Last-Minute-Angebote“, erklärt Karin Rosenberger, Obfrau der Hotellerie in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ).

Durch das kalte Wetter kommen allerdings manche Outdoor-Aktivitäten noch zu kurz. „Für den Outdoor-Tourismus ist es noch zu kalt, die Radfahrer und Wanderer, die sonst um diese Zeit schon nach Niederösterreich kommen, bleiben noch aus“, so Rosenberger. Vom kalten Wetter profitieren wiederum Thermen- und Wellnesshotels, welche diese Woche laut der Tourismusexpertin sehr gut gebucht seien.

Karin Rosenberger: "Durch das kalte Wetter zieht es viele Ostergäste in die Thermen." Foto: Roland Ebner

Fernweh wirkt sich positiv auf die Flugzahlen aus

Auch Austrian Airlines steht vor dem ersten großen Reisewochenende des Jahres. Insgesamt 250.000 Fluggäste werden über das Karwochenende erwartet. Die Österreicher und Österreicherinnen ziehe es vor allem in den Süden, um dem kalten Osterwetter in der Heimat zu entfliehen. Die beliebtesten Destinationen sind heuer unter anderem Teneriffa, Marrakesch oder Málaga. Zudem sind Städtereisen stark nachgefragt. Dabei zieht es die Passagiere in diesem Jahr vor allem nach Berlin, Kopenhagen oder Paris.

Kopenhagen ist eine der europäischen Städte, die heuer im Trend liegen. Foto: Shutterstock, Pol.Albarran

Die Austrian Airlines empfiehlt aufgrund des verstärkten Reiseaufkommens eine frühzeitige Anreise am Flughafen sowie das Nutzen des Web-Check-ins. Da während der Osterferien viele Familien mit Kleinkindern unterwegs sind, gibt es im Terminal 3 einen eigenen Kinderbereich. Auch Familien, die zu Ostern Urlaub in Niederösterreich machen, können sich laut Karin Rosenberger auf ein vielfältiges Angebot für Groß und Klein freuen.