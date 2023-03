WKNÖ-Umfrage: Niederösterreicher kaufen heuer 4 Mio. Schokohasen

Werbung

Franz Kirnbauer, der Obmann der Sparte Handel in der WKNÖ betont: „Für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist Ostern ein wichtiger Kaufanlass und für den heimischen Handel eine gute Umsatzmöglichkeit“.

So würden die Schenkenden in Niederösterreich heuer im Schnitt 50 Euro für Ostergeschenke ausgeben. Das zeigt zumindest eine Umfrage der KMU Forschung. Insgesamt sollen so in Niederösterreich alleine durch das Ostergeschäft 47 Millionen Euro an Ausgaben zusammenkommen.

Beliebteste Geschenke: Schoko, Eier und Spielsachen

Ungefähr 75 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollen heuer jemanden beschenken. Das Ranking der beliebtesten Geschenke wird auch dieses Jahr von Süßigkeiten wie den klassischen Schokohasen angeführt. 74 Prozent der Schenkfreudigen schenken etwas Süßes. Deutlich dahinter liegen dann die Ostereier, die von 39 Prozent verschenkt werden, und Spielsachen mit 30 Prozent. Aber auch Gutscheine sind laut der Wirtschaftskammer NÖ eine beliebte Geschenksidee.

Kirnbauer zeigt sich von den Ergebnissen der Umfrage beeindruckt: „Die Zahl der Ostereier und Osterhasen ist jedenfalls beachtlich. So werden die Niederösterreicher heuer insgesamt 14 Millionen Ostereier und 4 Millionen Schokohasen verschenken“.