Ökonom: „Covid-Hilfen waren effektiv, aber nicht immer effizient“

Mit rund 50 Milliarden Euro haben der Bund und die Länder die österreichische Wirtschaft während der Corona-Pandemie gestützt. Ohne die Hilfsmaßnahmen wären zehntausende Unternehmen in Österreich zahlungsunfähig geworden, mehr als 200.000 Menschen hätten ihre Jobs verloren. Das hat das Wifo im Auftrag des Finanzministeriums berechnet.

Marcus Scheiblecker ist Ökonom am Wifo mit dem Schwerpunkt Makroökonomie und öffentliche Finanzen. Foto: Wifo

Im internationalen Vergleich wirkten die österreichischen Covid-Maßnahmen für die Sicherung von Jobs effizienter als im EU-Schnitt, bei der Stabilisierung der Wirtschaft liegen wir im Schnitt. Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker

Von Ausfallbonus, Härtefall-Fonds, Umsatzersatz (Verlustersatz 1 bis 3), Schutzschirm für Veranstalter als Zuschüsse bis hin zu Überbrückungsgarantien für Kredite und Ratenzahlungsmodelle bei Rückständen: Die Palette an Corona-Wirtschaftshilfen war breit angelegt und habe laut Wirtschaftsexperten ihren Zweck erfüllt: die Folgen der verordneten Lockdowns für die Wirtschaft auszugleichen, Unternehmen vor der Pleite zu bewahren und hunderttausende Arbeitsplätze zu sichern.

„Die Covid-Wirtschaftshilfen haben sehr gut gewirkt. Eine große Illiquidität speziell bei KMU konnte so vermieden werden. Bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze wurden hierdurch abgesichert. Die wären ansonsten verloren gegangen“, resümiert Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker. Allein durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in 2020 sind bundesweit elf Prozent der Unternehmen mit etwa 203.000 Arbeitsplätzen gerettet worden. Darin seien indirekte Jobverluste bei anderen Unternehmen noch gar nicht enthalten. "In unserem Studienbeitrag zeigte sich, dass von den finanziellen Hilfen vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die üblicherweise stärker von Insolvenzen betroffen sind, profitieren konnten", sagt Scheiblecker.

Corona-Kurzarbeit war „die beste Maßnahme“

Speziell die Corona-Kurzarbeit war als Entlastung für Arbeitgeber eine wichtige Stütze. „Die Kurzarbeit war die beste Maßnahme für Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Man sollte sie in Krisen schnell wieder hochfahren“, sagt der IHS-Ökonom Klaus Weyerstraß.

Niederösterreichische Unternehmen haben sich über 3,5 Milliarden Euro an Corona-Wirtschaftshilfen - etwa von der COFAG - und Kurzarbeitsgeldern abgeholt, wobei der Großteil an Gastronomie, Hotellerie und Handelsbetriebe floss. Das Land NÖ unterstützte Betriebe bereits im März 2020 mit einem 20 Millionen Euro hohen Haftungsrahmen.

Die Zahl der Firmenpleiten habe sich im Jahr 2022 gegenüber 2021 zwar verdoppelt, sie ist aber noch immer niedriger als zum Vorkrisen-Niveau 2019. „Somit gibt es bislang noch keine Hinweise auf eine große Zahl von Zombiefirmen“, sagt Scheiblecker. Die Sorge, dass nicht mehr wirtschaftliche Firmen künstlich am Leben erhalten werden, war in den letzten drei Jahren groß.

Klaus Weyerstraß ist Ökonom am IHS und dort Sprecher für internationale Konjunktur und Außenwirtschaft. Foto: Norbert Wohlgemuth, Norbert Wohlgemuth

Viele Unternehmen stehen nach der Corona-Pandemie und den Wirtschaftshilfen besser da als zuvor. IHS-Ökonom Klaus Weyerstraß

Kritisch sehen beide Ökonomen die Höhe der Hilfen und deren breite Ausschüttung. Speziell bei größeren Unternehmen sei es zu einer Überförderung gekommen. Das hat auch die Österreichische Nationalbank (OeNB) in einer Studie kürzlich bestätigt. Die Covid-Hilfen wären zwar effektiv gewesen, aber nicht immer effizient. „Länder wie Dänemark oder Schweden sind mit viel weniger ausgekommen. Die Frage ist, ob die üppigen Hilfen so notwendig waren“, meint Weyerstraß.

Letztendlich - auch auf die aktuellen Hilfen in der Energiekrise bezogen - sei die „Gießkanne“ ein schlechtes Instrument und für Finanzpolitik nicht geeignet. „Die öffentliche Hand muss viel zielgerichteter fördern und Marktanreize erhalten“, findet der IHS-Ökonom. Durch den Umsatzersatz etwa hätten Unternehmen zum Teil keinen Anreiz mehr gehabt, alternative Geschäftsmodelle wie Gassenverkauf oder Online-Services zu entwickeln.

Corona-Nachholeffekte konnten Wirtschaftseinbruch 2020 nicht ausgleichen

Durch den Ausfall des Wintertourismus in 2020 war Österreichs Wirtschaft besonders stark negativ betroffen. In Niederösterreich waren diese negativen Effekte aufgrund der Branchenstruktur - der Tourismus spielt eine vergleichsweise geringe Rolle - weniger stark. „Umgekehrt wirkte der Tourismus als Hebel für eine starke Erholung nach der Öffnung“, so Weyerstraß. Die Corona-Nachholeffekte der letzten beiden Jahre konnten den Wirtschaftseinbruch 2020 von 6,9 Prozent aber nicht ausgleichen. Mit einem schwachen Plus von 0,8 Prozent im Dreijahresschnitt liege die Wirtschaft unter dem Potentialwachstum – „das ist ein gewisser Verlust“, sagt Scheiblecker.

Nach dem Wirtschaftseinbruch im Jahr 2020 mit einem Minus von 6,7 Prozent wuchs die niederösterreichische Wirtschaft im Jahr 2021 wieder um 4,4 Prozent und im Jahr 2022 um 4,2 Prozent. Für das Jahr 2023 erwarten Ökonomen ein Wachstum von etwa 0,3 Prozent, für 2024 einen Zuwachs von 1,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit sollte nur wenig steigen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist durch die gesetzten Corona-Hilfen in 2020 im Folgejahr 2021 um 2,75 bis 3,33 Prozent angestiegen, heißt es vom Wiener CESAR-Institut (Centre of Economic Scenario Analysis and Research). Nach Berechnungen der CESAR-Ökonomen wäre die kräftige und rasche wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ohne die staatlichen Hilfen nicht möglich gewesen. Die Wirtschaftsleistung wäre 2022 ohne Maßnahmen um rund zwei Prozentpunkte oder 8 Milliarden Euro geringer ausgefallen und das Budgetdefizit wäre kumuliert bis 2023 um fast 60 Milliarden Euro gestiegen.

"Die Studie zeigt, dass es durch die Hilfen zu einer entscheidenden Stabilisierung von Beschäftigung und Einkommen gekommen ist, die den Aufschwung 2021 und 2022 in dieser Form erst möglich gemacht haben", sagte CESAR-Gründer Kurt Kratena gegenüber der APA.

Statt „Gießkanne“: Zielgerichtete Förderung mithilfe besserer Mikrodaten

Laut CESAR-Studie hätten aber treffsichere Maßnahmen, die länger gedauert hätten, trotz einer direkten Einsparung bei den Hilfszahlungen zu Mehrbelastungen für das Budget von kumuliert über 1,5 Milliarden Euro geführt. Kritik an der Treffsicherheit einzelner Hilfsinstrumente sei teilweise wohl berechtigt, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Es habe sich aber gezeigt, dass durch das rasche Reagieren großer wirtschaftlicher Schaden abgewendet worden sei. "Wir bewegen uns bei allen Hilfszahlungen, sei es in der Pandemie oder gegen die Teuerung, immer im Spannungsfeld zwischen Geschwindigkeit und Treffsicherheit", so Brunner.

Die beiden Ökonomen von Wifo und IHS sehen jedenfalls dringenden Handlungsbedarf bei der Verknüpfung von Daten und fordert dezidiert mehr Mikrodaten für zielgerichtete Förderungen. Von Vorauszahlungen, prognostizierten Unternehmensgewinnen an das Finanzamt bis hin zu Zählpunkt-Auswertung und Haushaltsgrößen: Derzeit liegen diese Daten noch in „Datensilos“, werden gar nicht erfasst oder es scheitert an der rechtlichen Handhabe wie dem Datenschutz bzw. Amtsgeheimnis. „Unserer Meinung nach gibt es aber keine wesentlichen rechtlichen Hürden diese Daten nicht zu nützen“, sagt Scheiblecker.

„Im Laufe von 2021 und 2022 hätten die Hilfen stärker nachgeschärft gehört, um eine Überförderung zu vermeiden und Marktanreize zu setzen“, ist Weyerstraß überzeugt.

Unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Überlegungen sind auch die Corona-Hilfen unter www.transparenzportal.gv.at veröffentlicht. Einen Überblick über alle (noch) geltenden Corona-Hilfen für Betriebe findet man hier: Corona-Infopoint der Wirtschaftskammern für Unternehmen (WKO.at).

