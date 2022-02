Elk-Fertighaus holt so „richtig Schwung“

Keine Spur von Corona-Frust bei Fertighaus-Marktführer Elk mit Sitz in Schrems: Corona wirkt hier eher als Turbo, die Geschäfte laufen in einem nie dagewesenen Ausmaß. Die Waldviertler, die 2019 erstmals auf 2-Schicht-Betrieb erhöht hatten, müssen aktuell gar eine dritte Produktionsschicht aufbauen.

Trend Richtung Wohnen im Grünen, Ökologie, Klima

So sollen heuer 1.100 Häuser statt 900 (2021) erzeugt werden können – bei Verträgen für 1.600 ist dennoch schon Arbeit bis Mitte 2023 gesichert. Weil kein Ende des Booms absehbar ist, laufen die Planungen für eine 25-Millionen-Euro -schwere Werkserweiterung an.

Elk-Eigentümer Matthias Calice: „Treiber wurden durch Covid verstärkt.“ Foto: Elk

„Die Treiber für unser Segment wurden durch die Pandemie noch verstärkt“, analysiert Eigentümer Matthias Calice im NÖN-Gespräch.

Er nennt für das Jahr 2021 einen Umsatz der Elk-Gruppe von etwa 200 Millionen Euro. Der Trend gehe eben Richtung Wohnen im Grünen, Ökologie, Klima, Substituierung durch nachhaltiges Holz – genauso zur Schnelligkeit des Fertigbaus im Vergleich zum Nassbau ohne Staub und Dreck und monatelangen Lärm auf der Baustelle.

Als Draufgabe lockt die 18-monatige Preisgarantie, zu der Elk trotz international turbulenter Zeiten im Einkauf steht.

„Elk Prime“: Häuser mit dem Extra

Schon bevor der Plafond erreicht sein könnte, setzt die Elk-Gruppe – mit bereits über 900 Beschäftigten in Schrems – den nächsten Schritt: „Elk Prime“ nennt sich die jüngste Innovation für Design und Interieur, die Kunden wie „Amazon Prime“ das gar nicht so kleine Extra bietet. Dank Vorauswahlen und Designlinien, durch die online navigiert werden kann, ist eine flottere und günstigere Produktion möglich.

Geschäftsführer Thomas Scheriau: Volle Kapazität ab Mai. Foto: Foto Elk

„Gestalte dir dein Traumhaus bequem via Web vom Sofa aus, und wenn du Fragen hast, dann sind wir für dich da“, beschreibt Geschäftsführer Thomas Scheriau den Gedanken dahinter: „In der App kann man nicht wohnen. Aber wir stellen die Detailbereiche so transparent zur Verfügung, dass man sich ein gutes Bild machen kann und Einstellungen sofort auch preislich abgebildet werden.“

Beim Kauf eines Prime-Hauses bis Mai garantiert Elk die Lieferung vor Weihnachten – für andere Modelle ist zumindest ein Jahr Lieferzeit einzukalkulieren. Elk helfe genauso auch beim Kauf des Grundstücks oder bei der Finanzierung, für die in Partnerschaft mit der S-Bausparkasse eigene Konditionen angeboten werden, sagt Scheriau: „Es geht in Richtung Gesamtbaukosten.“

Mehrgeschoßig: Elk boomt auch in Groß

Neben Einfamilienhäusern kommt über die Tochter Elk-Bau auch der mehrgeschoßige Wohnbau aus Holz in Fahrt. Vor Weihnachten wurde der erste von vier Blocks eines Wohnparks mit 168 Einheiten in Ober-Grafendorf übergeben – nach elfmonatiger Bauzeit.

Nahe Stuttgart wird heuer das Seehotel Forst um 81 Zimmer aufgestockt. In Horn erfolgte der Spatenstich zum Bürokomplex der Steuerberatungskanzlei Stöger & Partner mit 1.100 m² Nutzfläche auf vier Ebenen und Dachgeschoß-Wohnungen mit grüner Dachterrasse; Termin der schlüsselfertigen Übergabe: September 2022. In der Pipeline stehen auch große Doppelhausprojekte in Traiskirchen, Markgrafneusiedl, Klosterneuburg und Ennsdorf.

„Substanzielle Investition in Standort“

Für die dritte Schicht gingen laut Scheriau 150 neue Mitarbeiter an Bord, „wir holen jetzt richtig Schwung, um ab April, Mai die volle Kapazität zu erreichen“. Im Jahr 2023 soll die Produktion so noch einmal gesteigert werden können – auf etwa 1.200 Häuser. Calice: „Für die Zeit danach heißt es, eine sehr substanzielle Investition in den Standort vorzubereiten.“

Er spricht Visionen für den kräftigen Ausbau in Schrems an. Etwa 10.000 m² Grund seien bereits angekauft. Jetzt gehe es um die Entwicklung eines konkreten Konzeptes, nächstes Jahr um die Detailplanung, „ein Bau 2024 bzw. 2025 ist realistisch“.

Mit der neuen Halle sollen unter anderem die Logistik verbessert und der Vorfertigungsgrad im Werk erhöht werden. Wo Elk draufsteht, soll dann noch mehr Waldviertel drin sein: Indem hier mehr Bereiche selbst erzeugt werden, soll die regionale Wertschöpfung zusätzlich steigen.