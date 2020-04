Die Autofahrerklubs setzen sich zwar derzeit für eine Verlängerung der Toleranzfrist ein, was aber nicht die Wichtigkeit der § 57a-Begutachtung in Frage stellt. Jedem Autofahrer soll es möglich sein, auch in Zeiten wie diesen, die „Pickerl“-Überprüfung zwecks Sicherheit auf den Straßen, termingerecht durchführen zu können. Im Zuge dessen stehen die ARBÖ-Techniker auch für den bevorstehenden Räderwechsel oder einer Klimaanlagen-Desinfektion bereit. Ebenso können notwendige Services (zB Fahrerkarte) und Reparaturen in den ARBÖ-Prüfzentren durchgeführt werden.

Unter 050-123-2300 oder www.arboe.at finden Sie Ihr nahegelegenes ARBÖ-Prüfzentrum.

Geänderte Öffnungszeiten!

Bitte rufen Sie unbedingt bezüglich einer Terminvereinbarung im Vorfeld an!