HYPO NOE und EVN unterstützen „Haus der Digitalisierung“

Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Bedeutung der Digitalisierung in Zukunft weiter zunehmen wird. Diese Zukunft wolle das ecoplus Digital Gesamtprojekt Haus der Digitalisierung proaktiv mitgestalten und erlebbar machen, heißt es in einer Presseaussendung der ecoplus Wirtschaftsagentur des Landes NÖ. Langfristig unterstützt wird das Projekt künftig von der NÖ-Landesbank HYPO NOE und dem Energieversorger EVN in der Rolle von "Lead Partner".

„Es freut mich, dass mit der HYPO NOE und EVN AG zwei niederösterreichische Vorzeigeunternehmen für das Haus der Digitalisierung gewonnen werden konnten, die selbst sehr aktiv innovative Digitalisierungsprozesse umsetzen und die langfristige Entwicklung des Digitalisierungslandes Niederösterreich vorantreiben“, sagt Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger. Für Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko sei die Kooperation gerade vor dem Hintergrund des Jubiläumsjahres ‚100 Jahre Niederösterreich‘ erfreulich und ein wichtiges Zeichen, "dass wir uns als Land Niederösterreich weiter als Vorzeigeregion Europas positionieren wollen."

Ausschlaggebend war "Frontrunner- und Leuchturmcharakter"

Der "Frontrunner- und Leuchtturmcharakter" des Haus der Digitalisierung war für HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser ausschlagend für die Unterstützung: „Digitale Services spielen eine immer größer werdende Rolle für unser alltägliches Leben. Als HYPO NOE setzen wir daher bewusst darauf, modernste digitale Angebote anzubieten und gleichzeitig auf persönliche Beratung zu setzen. Diese Verbindung von digitalem und physischem Haus der Digitalisierung ist es, was uns so stark mit diesem Leuchtturmprojekt verbindet. Wir freuen uns daher, von Anfang an dabei sein zu können, um Digitalisierung greifbar und erlebbar zu machen.“

Für die EVN AG stand und stehe die Verbindung von innovativer Technik und nachhaltigen Energiezielen seit jeher im Fokus der Unternehmensentwicklung, betont EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz: „Die Digitalisierung ist neben der Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil der EVN Strategie 2030. Wir möchten die Chancen der Digitalisierung noch konsequenter nutzen. So werden wird beispielsweise schon bald unseren Kundenkontakt bequemer, rascher und effizienter gestalten.“

Dreiteiliges "Haus der Digitalisierung"

Das Leuchtturmprojekt Haus der Digitalisierung besteht aus drei sich ergänzenden Teilen: 1. einem Netzwerk als Motor des Gesamtprojekts, 2. dem „virtuellen Haus der Digitalisierung“ - www.virtuelleshaus.at als online Informationsdrehscheibe und 3. dem realen „Haus der Digitalisierung“ als Herzkammer des Gesamtprojektes, das bis spätestens Frühjahr 2023 in Tulln errichtet wird.

Ziel des Haus der Digitalisierung mit seinen Angeboten und Dienstleistungen ist die Unterstützung heimischer Klein- und Mittelunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft, die einfache Vermittlung des Themas Digitalisierung für Jung und Alt, die Vorstellung innovativer Digitalisierungsprojekte aus Niederösterreich sowie die gemeinsame Förderung von Innovationen im Digitalisierungsnetzwerk Niederösterreich