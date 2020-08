Männlich, schon älter, mit Anzug und Krawatte: So stellen sich viele den „klassischen“ Versicherungsmakler vor. Wie dessen Aufgaben aber aussehen, wissen wenige, ist man bei der Generali Versicherung überzeugt.

Lukas Lorenz Otto Wurzinger: „In NÖ suchen wir 50 neue Mitarbeiter.“

In der Branche hat gerade eine Pensionierungswelle begonnen. Betroffen ist davon auch die Generali. Bis 2025 werden 800 neue Mitarbeiter gesucht. Nachbesetzt werden Jobs vor allem in der Kundenbetreuung. „Allein in Niederösterreich brauchen wir noch 50 Mitarbeiter“, sagt Regionaldirektor Otto Wurzinger.

„Dass viele keine richtige Vorstellung von dem Beruf haben, macht die Suche nicht immer leicht.“Vertriebsvorstand Arno Schuchter

Lukas Lorenz Arno Schuchter: „Personal zu finden war in dieser Branche nie leicht.“

Gesetzt wird bei der Nachbesetzung der Stellen in der bisher männlich dominierten Branche vor allem auf Frauen. Auch auf Lehrlinge wird ein Fokus gelegt. „Dass viele keine richtige Vorstellung von dem Beruf haben, macht die Suche nicht immer leicht“, sagt Vertriebsvorstand Arno Schuchter.

Aber nicht nur die Köpfe in der Generali ändern sich. In Niederösterreich bekommen auch die Geschäftsstellen laufend ein neues Gesicht, meint Wurzinger. 2020 wurden bereits drei Filialen erneuert – Traisen, Tulln und Klosterneuburg. Hintergrund war dabei auch der Datenschutz. In allen Filialen müssen eigene Besprechungsräume geschaffen werden.

Die Krise hat bei Generali bisher geringe Spuren hinterlassen, sagt Schuchter. Im ersten Halbjahr 2020 wuchs der Prämienmarkt österreichweit zwar weniger als geplant, aber immerhin um 1,5 Prozent. Die Krankenversicherung ist das nachgefragteste Produkt. Einen Anstieg beobachtet man auch bei Ver sicherungen im Cyber-Bereich.