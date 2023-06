Fattinger nun alleiniger Chef von Kinderfahrrad-Hersteller Woom

Seit 1. Juni ist Paul Fattinger alleiniger CEO des österreichischen Kinder- und Jugendfahrradherstellers Woom aus Klosterneuburg. Bisher leitete er das Unternehmen gemeinsam mit Woom USA-Gründer Mathias Ihlenfeld. Ihlenfeld werde sich ausschließlich auf den nordamerikanischen Markt und die Leitung des US-Teams kümmern, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Die Umstellung sei ein weiterer logischer Entwicklungsschritt bei der Transformation vom Garagen-Start-up zur erfolgreichen internationalen Marke, heißt es aus dem Unternehmen.

Für Marcus Ihlenfeld, der Woom im Jahr 2013 zusammen mit Christian Bezdeka gegründet hatte, ist Paul Fattinger die “perfekte Wahl”: “Paul hat bewiesen, dass er unsere Marke und unsere Produkte lebt und versteht. Er wird Woom auf das nächste Level bringen“, sagt der Co-Gründer.

Fattinger hat Betriebswirtschaftslehre und Recht an der WU Wien studiert und einen MBA an der ESADE Business School in Barcelona absolviert. Nach Stationen bei KMPG, Boston Consulting Group und Austin BFP wurde Fattinger Partner der Prüfungs- und Beratungsorganisation BDO Austria. Über BDO führte sein Weg 2018 zu Woom, wo er den ersten Investorenprozess geleitet hat. Seit 2021 ist Fattinger Teil der Woom Geschäftsführung, zuerst als CFO, später als Co-CEO und nun als CEO der Woom GmbH. Fattinger ist Vater von drei Kindern und passionierter Radfahrer.