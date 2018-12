Der 46-Jährige verstärkt nach Unternehmensangaben das bestehende Vorstandsduo aus Generaldirektor Hubert Schultes und Vorstandsdirektor Bernhard Lackner. Freibauer ist künftig für Aktuariat und Lebensversicherung sowie Controlling, Risiko-, Prozess- und Schadenmanagement verantwortlich.

Seit 2013 fungiert Freibauer als Leiter des Bereichs "Controlling, Risiko- und Prozessmanagment, Aktuariat" und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Seit 2015 ist er im Vorstand der NÖ Vorsorgekasse AG, seit 2016 als Vorsitzender. Diese Funktion werde er vorläufig weiterhin ausüben, teilte die Versicherung am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Freibauer begann nach dem Studium der Technischen Mathematik an der TU Wien seine berufliche Laufbahn als Unternehmensberater bei Deloitte Consulting, seit 2003 ist er bei der Niederösterreichischen Versicherung tätig. Von 2012 bis 2014 absolvierte er berufsbegleitend das Executive MBA Program an der University of Chicago Booth in den USA.