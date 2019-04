Christian Rau ist seit 1. April neuer General Manager bei Mastercard Austria. Er tritt damit die Nachfolge von Gerald Gruber an. Rau ist bereits seit April 2012 bei Mastercard tätig und leitete zuletzt als Vice President das Produktmanagement in Deutschland und der Schweiz. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Entwicklung der Debit Mastercard beteiligt und verantwortete im Jahr 2016 deren Einführung in Deutschland.

Mobiles Bezahlen und Debit Mastercard

„Die fortschreitende Digitalisierung und neue Technologien bieten großes Potenzial für Mastercard. Ich freue mich, auf der guten Arbeit des Wiener Teams aufzubauen und das Unternehmen noch deutlicher als Innovationstreiber im österreichischen Markt zu positionieren“, sagt Rau. Ein wichtiger Baustein werden dabei neue mobile Bezahllösungen und die Debit Mastercard sein, die sehr bald auch in Österreich verfügbar sein wird. Die neue Generation der Zahlkarte wird weltweit akzeptiert und lässt sich unter anderem auch beim Einkaufen im Internet einsetzen.

Zudem möchte Rau mit Angeboten wie „Priceless Austria“ bei Kunden und Karteninhabern punkten: Alle Inhaber einer Debit Mastercard haben künftig automatisch Zugriff auf das Experiences-Programm und so die Chance auf Erlebnisse wie beispielsweise das Hahnenkammrennen in Kitzbühel.