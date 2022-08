Die Post bringt zurzeit nicht allen was

Werbung

Gerade eben war das Paket laut der Online-Info noch in Zustellung. Dann poppt die Nachricht auf: „Nicht angetroffen“. Ein Tullner ist verärgert. Er habe monatelang keine Pakete mehr bekommen. Die Meldung, dass er nicht angetroffen wurde, lässt ihn verwundert zurück. Schließlich sei er den ganzen Tag zuhause gewesen.

Mit dem Problem ist der Mann nicht alleine. In den vergangenen Wochen wandten sich zahlreiche Leserinnen und Leser an die NÖN. Aus allen Ecken des Landes berichten sie über Zustellprobleme der Post.

Begonnen haben die Schwierigkeiten bereits zu Beginn des Sommers. In den meisten Fällen kamen Briefe, Zeitungen und Prospekte verspätet an. In einigen Fällen blieben Lieferungen gänzlich aus. Ähnlich wie dem Tullner ging es zuletzt etwa den Einwohnern aus Hautzendorf in der Gemeinde Kreuttal im Bezirk Mistelbach. Dort kam die Post zuletzt nur einmal pro Woche an.

Trara, die Post ist da!

Einige Haushalte bekamen zudem keine Pakete, obwohl sie zuhause gewesen seien. In der Gemeinde Stronsdorf im Bezirk Mistelbach klagte ausgerechnet ein pensionierter Postler, dass der ganze Ort keine Briefe und Prospekte bekommen habe. Die Bürger von Mautern, Bergern und Furth im Bezirk Krems sowie der Stadt Krems können davon ein Liedlein singen, ebenso jene aus Amstetten.

Geärgert haben sich darüber auch Menschen im Bezirk Scheibbs. In Lunz und Göstling sowie in Lackenhof und in Langau (Gemeinde Gaming) erhielten Bürger ihre Briefe Tage später oder gar nicht. In vielen Fällen erzählen die Betroffenen, dass die Servicestellen der Post nicht erreichbar seien.

Post sieht nur punktuelle Probleme

In dem Unternehmen selbst sieht man kein strukturelles Problem. Die Rede ist nur von „punktuellen Herausforderungen“. Die ergeben sich aus einem akuten Personalmangel, der von dem Mix aus Urlaubszeit und Krankenständen herrührt, sagt Post-Pressesprecher Hannes Huber. Corona-bedingte Arbeitsausfälle spielen zurzeit keine Rolle.

Um die Engpässe abzufedern, sind in NÖ zurzeit Mitarbeiter aus dem Burgenland und Wien im Einsatz. An Spitzen-Tagen seien das 20 Personen, die mithelfen den Niederösterreichern ihre Briefe, Zeitungen und Pakete zu bringen. So will das Unternehmen seinem Slogan wieder gerecht werden: „Die Post bringt allen was“.

Laut Post-Sprecher Huber ist man schon auf einem guten Weg. Er betont, dass sich die Lage parallel zur personellen Situation stetig verbessere und die Mitarbeiter ihr Bestes geben. Zustellverzögerungen würden zurzeit nur noch ein bis zwei Tage dauern. Betroffen sind davon aus Sicht der Post aktuell die Gemeinden Wolkersdorf, Mistelbach, Waidhofen an der Ybbs und Mauer bei Amstetten.