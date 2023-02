Das AMS bietet einen Ausweg für gewaltbetroffene Frauen

Tür in ein neues Leben: Das AMS-Programm „Perspektive:Arbeit“ richtet sich an von Gewalt betroffene Frauen, die auf dem Weg zurück in die Arbeitswelt fachlich und – vom Gewalt schutzzentrum – auch mental und sozial unterstützt werden.

Foto: Shutterstock. com/Santirat Praeknokkaew