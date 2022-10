EU-Debatte um Spritzmittel verunsichert auch heimische Weinbauern

Werbung

„Weinbau ohne Pflanzenschutz funktioniert nicht. Zumindest kenne ich keine Forschung dazu, dass dem nicht so ist“, sagt Ludwig Holzer, Winzer und Geschäftsführer der Winzer Krems. Grund für die Aufregung unter den NÖ-Weinbauern ist ein Vorschlag der EU-Kommission.

Aus einer Richtlinie zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden soll eine verpflichtende Verordnung werden. Gewälzt wird eine 50-prozentige Reduktion von chemischen Spritzmitteln bis 2030 und ein generelles Pestizid-Aus, egal ob konventionell oder biologisch. Das Verbot soll in „empfindlichen Gebieten“ wie etwa in öffentlichen Parks, auf Spielplätzen, in Schulen und „Natura 2000“-Gebieten gelten, in die aber 23 Prozent der NÖ-Weinbau-Flächen fallen.

Betroffen wären die gesamte Wachau, das Kamptal und Regionen um Retz und Gumpoldskirchen. „Es würde den ganzen Weinbau dramatisch treffen und auch der Landschaftsschutz vernichtet werden“, sagt Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Laut Frischengruber und Holzer arbeiten viele Winzer mit Rücksicht auf die Natur und tragen mit Begrünung und keimresistenten Rebsorten zu gesunden Rebstöcken bei, die weniger Spritzmittel brauchen.

Verordnung geht für EU-Parlamentarier „zu weit“

„Unser Ziel ist es, aktive Landwirtschaft und Umweltschutz bestmöglich zu verbinden. Der derzeitige Vorschlag geht eindeutig zu weit“, sagt EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber (ÖVP).

Der Vorschlag stehe am Anfang und müsse noch ausverhandelt werden, sagen die Grünen. „Eine substanzielle Pestizidreduktion ist das, was die Gesellschaft will und erwarten kann. Natürlich muss man auch genau hinschauen, was das im Einzelfall für die Bäuerinnen und Bauern bedeuten könnte“, sagt Sarah Wiener (Grüne).

Auch für Günther Sidl (SPÖ) sei klar, dass man „noch ganz am Anfang einer langen Diskussion“ steht. Sidl möchte Weinbauern in NÖ nicht benachteiligen, aber „gleichzeitig jene in ganz Europa einschränken, die eindeutig zu viele Pestizide einsetzen“. Für die NGO Global 2000 wären „natürliche Pestizidwirkstoffe“ in der Landwirtschaft vertretbar.

Zöchmann: „Verordnung bringt massive Einschnitte für unsere Weinbauern.“ Foto: Leonardo Ramirez

In der aktuellen Fassung würde die Verordnung „massive Einschnitte für unsere Weinbauern“ bringen, so Reinhard Zöchmann, NÖ-Weinbauverband-Präsident. „Ohne Pflanzenschutz würden die Weinreben eingehen und die Kulturlandschaft verschwinden.“ Die Verordnung sei jedenfalls noch eine monatelange Verhandlungssache. Sie wird erst in einigen Jahren in Kraft treten.