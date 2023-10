Phishing-Falle Seltener Erfolg: AKNÖ erkämpfte 9.000 Euro für betrogene Frau zurück

Beim Phishing holen sich Betrügerinnen und Betrüger sensible Daten wie ihre Bankzugänge von ahnungslosen Menschen. Foto: Shutterstock/wk1003mike

E ine Fake-Website ganz im Look ihrer Bank wurde einer Kremserin zum Verhängnis. Kriminelle buchten über 30.000 Euro von ihrem Konto ab. Phishing-Expertinnen und -experten holten einen Teil des Geldes zurück. Weil das aber nur in wenigen Fällen klappt, will die AKNÖ Menschen für Phishing sensibilisieren - etwa durch Workshops für Jugendliche.