Knapp 4.300 NÖ-Sonnenkraftwerke gingen im September ans Netz

Der Photovoltaik-Ausbau in Niederösterreich schreitet weiter mit großen Schritten voran: 4.298 Fertigmeldungen meldete der Netzbetreiber Netz NÖ im September. Das entspricht etwa einer Verdopplung gegenüber dem bisherigen Rekordseptember 2022. Damit speisen bereits mehr als 85.700 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ ein.

Balkonkraftwerke sind meldepflichtig

Auch sogenannte Balkonkraftwerke erfreuen sich steigender Beliebtheit. Insgesamt wurden heuer bereits rund 4.200 dieser kleinen Sonnenkraftwerke gemeldet. Balkonkraftwerke mit einer Leistung von maximal 800 Watt sind zwar nicht genehmigungspflichtig, müssen aber sehr wohl gemeldet werden. Denn das Sprichwort ‚Kleinvieh macht auch Mist‘ treffe auch bei Photovoltaik-Anlagen zu, heißt es von Netz NÖ: Viele dezentrale Anlagen sind eine große Herausforderung für die Netzinfrastruktur.

Was passieren kann, wenn Photovoltaik-Anlagen nicht gemeldet und Begrenzungen nicht eingehalten werden, zeigte erst kürzlich ein Vorfall in der oberösterreichischen Region Steyr: Bewohner einer Ortschaft haben die Einspeisevorgaben ignoriert, daraufhin kam es zu einer Überlastung und Sicherheitsabschaltung des Trafos. Die Steyrer waren stundenlang ohne Strom.

4.300 neue Photovoltaik-Anlagen habe im September "grünes Licht" von der Netz NÖ bekommen: Sie dürfen nun von einem Elektriker in Betrieb genommen werden und ins Netz einspeisen. Foto: NÖN, Michael Eßberger

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vor. In ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiberin stellt das die Netz NÖ vor eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss.

Geplanter Netz-Ausbau bis 2030

Die 100-prozentige Tochter der EVN AG, die Netz NÖ, wollen bis zum Jahr 2023 rund 40 Umspannwerke neu bauen bzw. Ersatzneubauten vornehmen. Außerdem sollen etwa 700 Trafostationen errichtet und etwa 1.000 Kilometer an Mittel- und Niederspannungskabel pro Jahr verlegt werden. Im langjährigen Schnitt werden etwa 300 Trafos pro Jahr neu errichtet.

Dieser starke Ausbau sei zwingend notwendig, da der Umbau des Energiesystems bereits mit großen Schritten voranschreitet. Alleine im Bereich der Photovoltaik-Anlagen verzeichnete die Netz NÖ im in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als 34.000 Fertigmeldungen, sodass nun bereits mehr als 85.700 Sonnenkraftwerke in ihr Netz einspeisen. Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich – und mehr als 50 Prozent der Windkraftanlagen.

Die Netz NÖ investiert in diesem Geschäftsjahr rund 320 Millionen Euro in den Ausbau der Netz-Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“, heißt es in einer Aussendung.