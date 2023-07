40 Erneuerbare Energiegemeinschaften wurden bisher in NÖ gegründet

Seit Sommer 2021 ist der Start von Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (EEG) in Österreich möglich. Bisher wurden 150 EEG bundesweit gegründet - in Niederösterreich sind es rund 40 laut der Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften . Mehr als 20 Energiegenossenschaften wurden bundesweit (NÖ: 6) mit der Unterstützung des Österreichischen Genossenschaftsverbands (ÖGV) und der Volksbanken gegründet, sagte ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Eine Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft darf Strom, Wärme oder erneuerbares Gas aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Mitglieder oder Gesellschafter von EEGs können Privatpersonen oder auch Gemeinden, lokale Behörden oder auch KMUs sein. Sie müssen aber im "Nahebereich" der Energie-Erzeugungsanlage beheimatet sein. Die Gemeinschaft darf nicht hauptsächlich gewinnorientiert arbeiten, sondern soll sich an ökologischen, wirtschaftlichen und sozialgemeinschaftlichen Zielen orientieren.

Peter Haubner (li.), Vorstandsvorsitzender des ÖGV, und Grätzl-Energie-Vorstand Roland Kuras (re.) im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Foto: Norbert Oberndorfer

„Die Genossenschaft ist moderner denn je: Es geht nicht um Gewinnmaximierung, sondern darum, gemeinsam erfolgreich zu wirtschaften“, sagt Haubner. Für den ÖGV-Vorstand gibt es einige Vorteile eine EEG als Genossenschaft und nicht als GmbH oder als Verein zu gründen. Durch die Revisionspflicht gebe es bei Genossenschaften mehr finanzielle Transparenz. Auch biete die Genossenschaft mehr Flexibilität beim Ein- und Ausstieg von Mitgliedern als GmbHs und die Mitbestimmungsmöglichkeiten könnten die Akzeptanz etwa für Windkraft- oder Photovoltaik-Projekte in der Region erhöhen, so der ÖGV-Vorstandsvorsitzende. Es sei aber eine österreichweite Harmonisierung der Genehmigungsverfahren notwendig, damit es nicht so lange dauere bis eine große Anlage errichtet werde.

„Die Verfügbarkeit von Wechselrichter und Modulen hat sich wesentlich verbessert. Das ist nicht mehr die Engstelle beim Ausbau“, sagt Grätzl-Energie-Vorstand Roland Kuras. Es brauche vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für den Erneuerbaren- Energie-Ausbau, damit ausreichend viele Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen und Windkraftanlagen errichtet werden können. Dabei seien auch die Netzbetreiber massiv gefordert, die Bearbeitungszeit wesentlich zu verkürzen. Sonst werde der notwendige Ausbau bis 2030 nicht möglich sein. Außerdem müsse der komplette Prozess für die Gründung einer EEG digitalisiert werden.

Auf NÖN-Frage, ob die Erneuerbaren-Ausbauziele bis 2030 schaffbar sind, meinte Kuras: „Aus heutiger Sicht ist das ein sehr ambitioniertes Ziel. Das ist eine große Herausforderung und keine 'gmade Wiesn'.“ Da brauche es mehr Windräder, größere Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Energieeffizienz-Steigerungen bzw. Energieverbrauchvermeidung. „Als Kind habe ich den ersten und zweiten Ölpreisschock mitbekommen. Davor hatten wir die Vogelhausverordnung, danach kam die Wärmedämmungsverordnung. Nutzen wir auch jetzt die technologischen Möglichkeiten“, fordert Kuras.

Die Genossenschaft Grätzl Energie ist die erste regionale erneuerbare Energiegemeinschaft in Wien. Auch Kuras sieht die Vorteile der Genossenschaftsform für Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften unter anderem in der einfachen Mitgliederaufnahme und Revisionspflicht begründet. Eine geprüfte Genossenschaft tue sich auch leichter bei der Finanzierung von Energieprojekten.