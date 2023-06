Neuer Wirtschaftsunterricht an neun NÖ Schulen

„Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Österreich fühlt sich nicht ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet“, weiß Nikolaus Griller, Vorstandsmitglied der Stiftung für Wirtschaftsbildung. Aus diesem Grund hat die Anfang 2021 gegründete Stiftung sich zum Ziel gesetzt, den Wirtschaftsunterricht im ganzen Land zu erneuern, um die wirtschaftliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I zu stärken.

Das Schulpilotprojekt läuft von der fünften bis zur achten Schulstufe und umfasst einerseits eine Schwerpunktsetzung im Fach Geografie und wirtschaftliche Bildung. Andererseits können teilnehmende Schulen wählen, ob sie ab der sechsten Schulstufe eine zusätzliche Vertiefung in Form von fächervernetzenden Projektwochen oder eines neu eingeführten schulautonomen Pflichtgegenstandes umsetzen möchten. In 28 Schulen in ganz Österreich laufen diese Konzepte der Wirtschaftsbildung bereits seit September 2022, also seit dem letzten Schuljahr. 32 weitere Schulen starten mit dem kommenden Schuljahr. Von den insgesamt 60 teilnehmenden Schulen haben sich 37 für den Modus „Fächerverbindende Projektwochen“ entschieden und die restlichen 23 Schulen für ein eigenes Schulfach „Wirtschaft“.

Im Rahmen des Projekts werden den teilnehmenden Schulen zahlreiche Unterstützungsmaterialien, wie Unterlagen für den Unterricht, Schulcoachings sowie eine finanzielle Förderung, zur Verfugung gestellt. Über die Dauer der vier Jahre hinweg wird der Schulpilot Wirtschaftsbildung mit einer Wirkungsmessung begleitet. Gründungsorganisationen des Schulpilots sind neben der Stiftung für Wirtschaftsbildung unter anderem auch Arbeiterkammer, ERSTE Stiftung, Industriellenvereinigung, Innovationsstiftung für Bildung, MEGA Bildungsstiftung, Österreichische Nationalbank und Wirtschaftskammer Österreich.

Zwei NÖ Schulen in zweiter Projektrunde

Neben den sieben niederösterreichischen Schulen, die bereits in der ersten Umsetzungsrunde mit dabei waren, wurden nun zwei weitere Mittelschulen im Land für das Projekt ausgewählt. Die Neue Mittelschule Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) und die Interessensorientierte Mittelschule Hinterbrühl (Bezirk Mödling) starten ab September mit dem revolutionierten Wirtschaftsunterricht. „Unser Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstbewussten und eigenständigen Jugendlichen zu machen, die in der Lage sind, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und verantwortungsbewusst zu handeln“, betont Helmut Idinger, Schulleiter in Gaweinstal.

Auch Susanne Hönigsberger, Schulleiterin der IMS Hinterbrühl freut sich über die Möglichkeit für ihre Schülerinnen und Schüler: „Die IMS Hinterbrühl sieht es als ihre Aufgabe an, ihre Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichsten Bereichen zu fördern. So ist es uns auch wichtig, lebenspraktische Kompetenzen der Kinder zu stärken und sie fit für ihr späteres Leben und ihren späteren Bildungs- und Berufsweg zu machen“.