Wenn die Rohre von Pipelife Austria einmal eingebaut sind, bekommt man sie kaum mehr zu Gesicht. Ganz anders, wenn man von der A2 in Wiener Neudorf abfährt und freien Blick auf den Lagerplatz des Werkes von Pipelife hat. Hier produziert die Wienerberger Tochter Rohrsysteme, die höchsten technischen Anforderungen entsprechen und die Kriterien der Qualitätsmarken GRIS und ÖVGW erfüllen. Ob Gas, Wasser, Kanal oder Elektro – in allen Ver- und Entsorgungsnetzwerken spielen die Produkte von Pipelife eine bedeutende Rolle.

Die Lebensdauer liegt bei 100 Jahren und länger. Durch Recycling will man die Lebensdauer des Materials auf 300 Jahre und mehr verlängern. „Wichtig bei der Betrachtung der Nutzungsdauer ist immer das Gesamtbauwerk. Das heißt, erst aus dem Zusammenspiel von Planung, Materialien, Bauausführung, Betriebsbedingungen, Instandhaltung und allfälligen nachträglichen Veränderungen wie Druck und Einbauten ergibt sich die Nutzungsdauer der Rohre“, informiert Pipelife-Geschäftsführer Franz Grabner.

Pipelife-Geschäftsführer Franz Grabner betrachtet bei der Nutzungsdauer der Rohre immer das Gesamtbauwerk. Thomas Preiss, APA

Doch auch nach Ende ihrer Nutzungsdauer haben die Altrohre noch nicht ausgedient: Sie werden, genauso wie bei der Verlegung anfallende Schnittreste, über das ÖAKR System (Österreichischer Arbeitskreis für Kunststoffrohr-Recycling) gesammelt und rezykliert. Die gesammelten Materialien werden dabei von einem Partner sortiert und zu Mahlgut oder Re-Granulat aufbereitet. Danach gelangen sie wieder in den Produktionskreislauf und werden zu verschiedenen Kunststoffprodukten verarbeitet.

Investition in zwei Standorte in NÖ

Um den Betrieb leistungsfähiger und effizienter zu machen, wird intensiv in die Standorte in Wiener Neudorf und in Krems investiert. Im Werk Wiener Neudorf wurde erst kürzlich eine Roboterzelle installiert. Sie erkennt Produkte von drei Produktionslinien, verpackt, etikettiert und stapelt sie jeweils auf die richtigen Paletten. Ebenso wurden eine neue Produktionslinie sowie neue Wickler für Rohre in Ringbunden im Vorjahr angeschafft. „All diese Maßnahmen werden unser Werk kosteneffizienter machen und dadurch den Produktionsstandort in Niederösterreich längerfristig absichern“, ist Grabner überzeugt. Ein Ausbau des Standortes im IZ NÖ-Süd in Wiener Neudorf ist allerdings nicht möglich. „Doch wir investieren in den Standort selbst mit einer Reihe von Maßnahmen. Neben den bereits genannten werden wir auch hier die Digitalisierung der Logistik genauso wie in Krems umsetzen“, erklärt Grabner im NÖN-Gespräch.

Der Lagerplatz von Pipelife Austria in Wiener Neudorf. Pipelife Austria

Im Zentrallager in Krems ist noch Platz für Erweiterungen: 2020 wurde die Lagerfläche durch Zukauf eines benachbarten Grundstückes vergrößert. Der komplette Prozess von der Einlagerung bis zum Versand wurde digitalisiert. Die Mitarbeiter arbeiten dadurch papierlos, schneller und auch fehlerfreier. Besonders spannend ist das Projekt „Tetris“. Das klingt nicht nur wie das Computerspiel, sondern funktioniert auch ähnlich: Ein speziell entwickeltes Planungsprogramm sorgt für eine optimale Beladung der LKW, je nach Größe, Form und Gewicht der Ladung. Darüber hinaus plant es die Touren möglichst effizient. Das kommt auch der Umwelt zugute, denn: Alles zusammen – die höhere Beladungsrate und die geringere Zahl an gefahrenen Kilometern – hilft CO2 einzusparen. Diese Maßnahmen sind Teil der globalen Wienerberger Strategie, die Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung in den Fokus rückt.

Zu kämpfen hat Pipelife mit den massiven Preissteigerungen und der geringen Verfügbarkeit der Rohstoffe (PVC, PE und PP). „Wir müssen im Moment zu jedem Preis kaufen, um die Warenverfügbarkeit zu gewährleisten. Diese Entwicklung hat sich im April mit schlechterer Verfügbarkeit und einem weiteren drastischen Preissprung verschärft“, zeichnet Franz Grabner ein Bild der Situation. Diese Preissteigerungen müssen in die Verkaufspreise eingerechnet werden.

Eine Entspannung ist bis zum Sommer nicht in Sicht. Das Unternehmen setzt alle erforderlichen Maßnahmen, um die Versorgung der Baustellen zu gewährleisten. „Dazu zählt auch, dass Hamster- und Vorratskäufe bis auf Weiteres nicht angenommen werden können“, so Grabner.

www.pipelife.at