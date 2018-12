Der aktuelle Mitarbeiterstand von 4.700 in Österreich der Möbelkette mit Sitz in St. Pölten – Kika/Leiner hat laut eigenen Angaben um ein Drittel weniger Personal abbauen müssen als ursprünglich angekündigt – soll 2019 erweitert werden. Konkret sollen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres 50 neue Mitarbeiter vor allem im Bereich Küche aufgenommen werden. Küchen sind der wichtigste Umsatzbringer und würden in der Regel 20 bis 30 Prozent des Umsatzes eines Möbelhauses ausmachen, so CEO Reinhold Gütebier gegenüber Medien.

Aktuell liege man bei Kika/Leiner deutlich darunter – da die Kunden gerade bei Großinvestitionen wie Küchen bei Problemen eines Unternehmens zurückhaltend seien, wenn sie einem Möbelhaus nicht vertrauen würden. Läuft alles nach Plan, sollen in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres weitere Mitarbeiter in allen Bereichen eingestellt werden. Zusätzlich will die Möbelkette im Lauf des Jahres 130 bis 140 neue Lehrlinge ausbilden. Gütebier sei aktuell dabei, alle 42 Filialen des Unternehmens zu besuchen. Auch Signa-Holding-Gründer René Benko werde im kommenden Jahr in Häusern vorbeikommen, so Gütebier.

November laut CEO positiv abgeschlossen

Was die Zahlen angeht, gibt sich der Kika/Leiner-CEO optimistisch. Im November 2018 habe das Unternehmen erstmals seit 15 Monaten wieder schwarze Zahlen geschrieben. Es habe beim Umsatz ein „deutliches Plus“ im „höheren einstelligen Bereich“ gegeben. Konkrete Zahlen wollte Gütebier nicht nennen. Nur so viel zu den Zielen: „Wir haben uns vorgenommen, im dritten Geschäftsjahr Gewinne zu erwirtschaften. Das halte ich für sehr, sehr realistisch“, erklärt Gütebier.

Das nach dieser Rechnung erste Geschäftsjahr hat im Oktober gerade erst begonnen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr spricht der Kika/Leiner-CEO jedenfalls von „deutlichen Verlusten“ des Unternehmens im zweistelligen Millionenbereich.

Bestandsaufnahme läuft

2019 will Kika/Leiner die Frequenz auf seiner Fläche wieder steigern. Es sollen die bereits angekündigten Mitarbeiterschulungsmaßnahmen vorangetrieben werden. Eine bessere Inszenierung der Möbel etwa durch mehr wohnliche Dekoration sei bereits umgesetzt worden. Außerdem wird an einem sogenannten Flächenkonzept gearbeitet. Im Zuge dessen wird erhoben, welche auch baulichen Maßnahmen in den einzelnen Häusern notwendig sind, um die Filialen attraktiver zu gestalten.

Darüber hinaus soll der E-Commerce-Bereich ausgebaut werden. Der mache aktuell einen „sehr geringen“ Anteil am Umsatz aus, Ziel ist ein Anteil von fünf bis zehn Prozent. Die Bestandsaufnahme in den einzelnen Filialen soll bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 2019 abgeschlossen sein. Dann werde gemeinsam mit dem Eigentümer, der Signa Holding, besprochen, welche Investitionen wo nötig seien, betont Gütebier. Was das Sortiment angeht – Kika/Leiner strebt ja eine klarere Trennung der beiden Marken an – kündigte der CEO wichtige Entscheidungen für Ende Jänner an.

Verkauf der Osteuropa-Häuser möglich

Was übrigens mit den 22 Osteuropa-Häusern der Möbelkette passieren wird, das wird sich Anfang Jänner entscheiden. Ein Verkauf steht jedenfalls im Raum. In Österreich wird es jedenfalls keine weiteren Filialschließungen geben. Bis Ende des Jahres wurden ja vier Filialen – zwei davon in Niederösterreich – geschlossen.