Seit knapp vier Jahren gibt es mittlerweile die Plattform www.wirsind1.at. Diese richtet sich an die Ein-Personen-Unternehmen aus Niederösterreich und bietet diesen ein Netzwerk.

Im Sommer wurde ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, um diesen Betrieben nicht nur virtuell, sondern auch real eine Plattform zu geben – nämlich in Form einer repräsentativen Fläche für die Selbstpräsentation.

Entstanden sind 25 Großflächen-Plakate, die heute Vormittag am Landhausplatz in St. Pölten enthüllt wurden. Die Großflächenplakate werden in ganz Niederösterreich verteilt.

Die Plattform wurde auf Initiative des Landes Niederösterreich ins Leben gerufen und wird von riz up, der Gründeragentur des Landes, betreut.