In NÖ kommt ab 2023 überall die Gelbe Tonne

Kommt ein Mostviertler ins Waldviertel, kann er die Plastik-Verpackung der Pralinen-Schachtel nicht wie zuhause mit den PET-Flaschen in der Tonne entsorgen. Sie gehört dort in den Restmüll. Im Weinviertel muss man dafür auch Metalldosen zu den Flaschen werfen: Fünf unterschiedliche Mülltrennsysteme für Plastik-Verpackungen, Flaschen und Dosen sorgen in NÖ für Verwirrung. Sie sind ein Relikt aus den 90ern, in denen Umweltschutz noch keine große Rolle spielte und Gemeinden einzeln ihre Trennsysteme festlegten. Nun soll das Chaos enden.

Die NÖ Umweltverbände wollen ab 2023 ein einheitliches System etablieren. Im Gelben Sack, der Wertstofftonne oder der Gelben Tonne werden dann PET-Flaschen, Verpackungsmaterial und Verpackungsmetalle – also Tierfutter- oder Bierdosen – entsorgt. Die Maschinen der Entsorgungsbetriebe können das problemlos sortieren.

Endlich hat das Chaos ein Ende

NÖ spart sich damit einen Zwischenschritt, den der Bund in der Verpackungsverordnung festgelegt hat. Nachdem der Verband Österreichischer Entsorgerbetriebe, der Gemeinde- und Wirtschaftsbund die Vereinheitlichung der Mülltrennsysteme gefordert hatten, wurden darin folgende Regelungen aufgenommen: Ab 2023 müssen bundesweit alle Plastikverpackungen zusammen gesammelt werden. Ab 2025 gehören auch Metalle dazu.

„Das System des Bundes würde bedeuten, dass sich die Bürger 2023 umgewöhnen müssen und 2025 gleich noch einmal. Das wollen wir vermeiden“, sagt der Präsident der NÖ Umweltverbände, Anton Kasser. Die 25 Verbände bzw. Städte haben sich deshalb auf die Umstellung ab 2023 geeinigt. Der offizielle Beschluss soll bald folgen. Wie die Umstellung praktisch läuft, ob Tonnen getauscht werden und Haushalte mehr Gelbe Säcke bekommen, werde noch geklärt.

Die Recycling-Quote muss erhöht werden

Das Ziel ist jedenfalls klar: Ein einheitliches System soll dazu führen, dass mehr Müll getrennt wird. Dahinter steckt die Theorie, dass Mülltrennen bei vielen an der Bequemlichkeit scheitert und verwirrende Systeme abschrecken. Klare Regeln sollen dafür sorgen, dass nur das Allernötigste im Restmüll landet und nicht recycelt wird. Was die Wiederverwertung von Kunststoffverpackungen betrifft, hat Österreich nämlich Aufholbedarf: Die EU schreibt bis 2030 eine Recyclingquote von 55 Prozent vor. Wir liegen bei knapp über 30.