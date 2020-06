Dem Plastikmüll geht es an den Kragen. Seit 1. Jänner dieses Jahres sind Einweg-Plastiksackerl im Handel verboten. Aktuell wird in Österreich gerade über ein mögliches Einweg-Pfandsystem für PET-Flaschen diskutiert. Denn: Gemäß der Einweg-Plastik-Richtlinie der EU müssen bis 2029 90 Prozent der Plastikflaschen in den EU-Mitgliedsstaaten getrennt gesammelt werden. Ob diese Quote über ein Pfandsystem für Einweg-PET-Flaschen erreicht werden soll, diskutierten in der Vorwoche rund 40 Vertreter von Zivilgesellschaft, Handel und Wirtschaft, Entsorgern, den Parlamentsparteien sowie Fachexperten für Kreislaufwirtschaft mit der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Österreich liegt aktuell bei einer Sammelquote von 70 Prozent. Laut Angaben des Ministeriums werden jährlich in Österreich rund 1,6 Milliarden Getränkeflaschen aus Kunststoff in Verkehr gesetzt.

Bei diesem Runden Tisch wurden Maßnahmen zur Erreichung der Recyclingquote diskutiert – neben einem Pfandsystem besteht auch die Möglichkeit, das bestehende System auszubauen. Die Anwesenden verständigten sich darauf, alle Möglichkeiten zu evaluieren. Noch im Juni soll weiterdiskutiert werden.

Für die Einführung eines Pfandsystems sprechen sich SPÖ, FPÖ und Grüne sowie etwa die Asfinag aus. Der NÖ EU-Parlamentsabgeordnete Günther Sidl (SPÖ) fordert überhaupt ein EU-weit einheitliches Pfandsystem. Ebenso für Einweg-Pfand sind die Umweltschutzorganisationen Global 2000, die eine eigene Kampagne pro Pfandsystem mit dem Titel „Pfand drauf! Stoppt den Einwegmüll“ ins Leben gerufen hat, sowie Alpenverein und Naturfreunde. Auch Anton Kasser (ÖVP), Präsident der ARGE österreichischer Abfallwirtschaftsverbände, spricht sich für ein solches Pfandsystem aus. „Das Einwegpfand soll die Konsumenten motivieren, Getränke grundsätzlich in wiederbefüllbaren Verpackungen zu kaufen und so Abfall zu vermeiden“, so Kasser.

Handel gegen Einweg-Pfandsystem

Auf wenig Gegenliebe stößt der Vorschlag eines Pfandsystems hingegen beim Handel. Und zwar aus mehreren Gründen, wie Karl Ungersbäck, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ, sagt: Zum einen würden die Kosten eines solchen Systems laut einer Untersuchung des Economica-Instituts bei 10.500 Euro pro Jahr und Händler liegen. „Das sind sprungfixe Kosten, die die kleinen Betriebe genauso treffen wie die großen“, so Ungersbäck. Macht man aber Ausnahmen, um diese Kosten bei kleineren Betrieben zu vermeiden, würden diese zu „Betrieben zweiter Klasse“ – denn ein Konsument hätte dann unter Umständen einen Weg mehr zu tätigen, um seine Plastikflaschen zurückzugeben, und würde anstelle von kleinen Geschäften dann gleich zu den großen wechseln.

Doch auch aus Sicht der Konsumenten gebe es eine Reihe von Nachteilen, meint Ungersbäck. „Wir haben ja bereits ein gut funktionierendes System. Ein Parallelsystem kostet immer. Das wird in die Preise gehen, denn irgendjemand muss es ja bezahlen.“ Der Gegenvorschlag der Wirtschaft: „Dort, wo das Netz von zwei Millionen Sammelstellen noch Lücken hat, wie etwa bei Veranstaltungen, diese Lücken schließen. Und begleitend dazu bewusstseinsbildende Maßnahmen einsetzen. Wir glauben, dass dies, kombiniert mit einer verbesserten Aussortierung von Haus- und Plastikmüll, auch zu der geforderten Quote von 90 Prozent führt.“

In dasselbe Horn stößt auch Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus: „Ein Einweg-Plastikpfand würde vor allem kleinere Lebensmittelhändler und Nahversorger vor noch größere Probleme stellen, als sie jetzt schon durch das Corona-Virus haben.“