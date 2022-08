Mehr Power für die Polytechnischen Schulen

Werbung

"Die Polytechnischen Schulen werden oft scheel angeschaut", bringt es Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister auf den Punkt. "Aber sie haben sich diesen Ruf nicht verdient." Denn anders als noch vor zwei, drei Jahrzehnten seien die PTS heute hervorragend ausgestattet, sagt Teschl-Hofmeister.

Stärkere Bewerbung, neuer Folder

An 60 Standorten in NÖ gibt es 3.000 Schüler in den PTS. Und bis zu 80 Prozent der Schüler haben bereits in der letzten Schulwoche vor den Ferien eine fixe Lehrstelle. Ein Drittel aller Lehrlinge in den Betrieben kämen aus den PTS, sagt Bildungsdirektor Johann Heuras. Aber es könnten mehr sein. Daher soll nun mit einem neuen Folder sowie einer verstärkten Bewerbung bei Elterntagen und Tagen der offenen Tür in den Mittelschulen die Stärken der PTS verdeutlicht werden.

Viele Kids wollen handwerklich tätig sein

Die Polytechnischen Schulen bieten Berufsorientierung, Praxis und die Schüler und Schülerinnen können dort bereits Kontalte zu Firmen knüpfen", argumentiert Heuras. Viele Kinder würden, obwohl sie gerne handwerklich tätig wären, nach der 8. Schulstufe von den Eltern in höhere Schulen wie HAK oder HTL gedrängt. "Wenn sie dann dort durchfallen, ist das schlecht für das Selbstwertgefühl. Wenn Kinder eine Lehre machen wollen, dann ist die PTS ein Anlauf dafür", sagt Heuras.

"Mehr als nur ein 9. Schuljahr"

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker wünscht sich naturgemäß mehr Lehrlinge für die Betriebe, denn an allen Ecken und Enden würden die derzeit gesucht. Eine Studie der KMU-Forschung Austria zeige, dass jede 10. Stelle in NÖ nicht besetzt werden kann. "Besonders das Thema Berufsorientierung ist ein wesentliches in den PTS. Außerdem sind sie modern ausgestattet und haben einen guten Lehrplan", unterstreicht Ecker. Die Wirtschaftskammer biete viele Services, um junge Menschen für Lehre und PTS zu begeistern, vom Talente-Check bis zur App BOtoGO.

Unter dem Motto "Eine Schule - viele Möglichkeiten" sei die PTS viel mehr als "nur" das 9. Schuljahr.

Duale Ausbildung als Rüstzeug fürs Leben

Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser betont, dass man bei der Entscheidung für die richtige Schule vor allem die Eltern ins Boot holen müsse, denn junge Menschen könnten mit 14, 15 Jahren nicht alleine Lebensentscheidungen treffen. Die Fachbereiche in den PTS - Gesundheit, Tourismus, Büro und Handel, Metall, Holz, Elektro und Bau - betreffen genau jene Branchen, in denen intensiv nach Arbeitskräften gesucht wird.

"Bei den Elterntagen sehen wir, wie beeinflussend Eltern sind", sagt Wieser. Daher sei es wichtig, ihnen klarzumachen, dass eine duale Ausbildung ein gutes Rüstzeug für den Nachwuchs sei: "Man kann dann nicht mehr runterfallen."

Info: www.wko.at/noe/pts